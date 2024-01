Taylor Swift encourage Travis Kelce alors que les Chiefs de Kansas City affrontent les Ravens

Dessinez l’œil du chat, suffisamment pointu pour tuer un corbeau.

Taylor Swift fait sa 12e apparition dans la NFL lors de la confrontation du Championnat de l’AFC entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore pour encourager son petit ami, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce.

La chanteuse de “Vigilante S—” portait ses cheveux détachés avec des boucles naturelles et une lèvre rouge audacieuse. Elle est entrée dans le stade M&T Bank Stadium de Baltimore avec Brittany Mahomes, épouse du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, arborant un caban noir avec un haut rouge et un collier en or en dessous. Les fans disent que ce look donne une ambiance “Reputation”, la réédition très attendue de son album que la chanteuse n’a pas encore annoncée.

Les résidents des maisons de retraite accueillent Taylor Swift à Baltimore dans un TikTok viral

La communauté des maisons de retraite Brightview White Marsh a publié un TikTok viral plus tôt cette semaine accueillant Swift à « Monumental City ». Le clip s’ouvre avec l’un des résidents portant un chapeau et un polo des Ravens disant : “Taylor Swift, bienvenue dans notre grande ville de Baltimore. Il y a beaucoup à faire et à voir ici. Et pendant que vous êtes ici, nous espérons que vous vous amuserez énormément. Et encore une chose à vous dire, GO RAVENS!”

Les résidents l’encouragent à visiter l’aquarium, à manger un morceau au Jimmy’s Famous Seafood, à se promener dans Inner Harbor, à acheter un biscuit Berger, à revenir voir les Orioles jouer au printemps et à s’arrêter chez Miss Shirley pour le petit-déjeuner.

Taylor Swift s’est avérée être un porte-bonheur du Royaume des Chiefs

Peu importe ce que disent les pères, Brad et Chad à propos du fait que Swift est une distraction pour les Chiefs, l’équipe rouge et or a une fiche de 8-3 avec Swift dans les tribunes.

24 septembre : les Chiefs battent les Bears 41-10

1er octobre : les Chiefs battent les Jets 23-20

12 octobre : les Chiefs battent les Broncos 19-8

22 octobre : les Chiefs battent les Chargers 31-17

3 décembre : Les Packers battent les Chiefs 27-19

10 décembre : les Bills battent les Chiefs 20-17

18 décembre : Les Chiefs battent les Patriots 27-17

25 décembre : les Raiders battent les Chiefs 20-14

31 décembre : les Chiefs battent les Bengals 25-17

13 janvier : les Chiefs battent les Dolphins 26-7

21 janvier : les Chiefs battent les Bills 27-24

Taylor Swift sera-t-elle présente au Super Bowl ?

Si Kansas City l’emportait sur les Ravens, ils se dirigeraient vers le Super Bowl 58 à Las Vegas. Et si vous vous demandez si Swift sera présent, c’est possible.

Elle donne le coup d’envoi de l’étape 2024 de la tournée Eras à Tokyo du 7 au 10 février. Son concert se termine, de manière prudente, à 23 heures le samedi soir 10 février, soit 6 heures du matin samedi à Las Vegas.

Le vol le plus rapide qu’un voyageur pourrait effectuer commercialement de Tokyo à Las Vegas serait inférieur à 13 heures, selon Google. Mais Swift possède un jet privé. Elle pourrait donc être au Nevada avec beaucoup de temps libre avant le coup d’envoi dimanche à 15h30 depuis l’Allegiant Stadium.

