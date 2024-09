Taylor Swift encourage les électeurs à s’inscrire pour un discours d’acceptation aux VMA

Moins de 24 heures après avoir rompu le silence pour affirmer son soutien à la candidate à la présidentielle Kamala Harris, Taylor Swift s’est exprimée sur son intention de voter à nouveau.

À la fin de son discours de remerciement pour avoir remporté le prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight » aux MTV Video Music Awards 2024, Swift a déclaré : « Le fait qu’il s’agisse d’un prix voté par les fans et que vous ayez voté pour cela, je l’apprécie beaucoup. »

Swift a ajouté : « Et si vous avez plus de 18 ans, veuillez vous inscrire pour voter pour quelque chose d’autre de très important à venir : l’élection présidentielle de 2024. »

Dans une publication Instagram publiée hier, Swift a écrit : « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. »

Elle a terminé son message d’hier en encourageant les nouveaux électeurs à s’inscrire sur les listes électorales. « N’oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit ! », a-t-elle écrit. La mégastar, qui compte 284 millions d’abonnés sur Instagram, a ajouté un lien permettant aux électeurs de s’inscrire sur sa story.

Un porte-parole de l’Administration des services généraux a confirmé avec CNBC que son message a attiré au moins 337 826 visiteurs sur Vote.govun site Web où les visiteurs peuvent s’inscrire pour voter.

En plus de remporter le prix de la vidéo de l’année, Swift a remporté six autres prix : Artiste de l’année, Meilleure collaboration, Meilleure pop, Meilleure réalisation, Meilleur montage et Chanson de l’été pour « Fortnight », avec Post Malone.

Avec sept récompenses en poche, Swift compte désormais un total de 30 récompenses VMA, et est à égalité avec Beyoncé pour le plus grand nombre de victoires aux VMA de tous les temps.

Un représentant de Swift n’a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées en dehors des heures ouvrables.