Taylor Swift en tête de liste des pires contrevenants au carbone pour son utilisation de jet privé

Le jet privé de Taylor Swift a émis le le plus de carbone cette année de l’avion de n’importe quelle célébritéselon les données publiées vendredi par l’agence de marketing numérique britannique Yard.

L’avion du chanteur a effectué 170 vols jusqu’à présent en 2022 avec un temps de vol moyen de 80 minutes, soit un temps de vol total de plus de 380 heures. Avec une utilisation moyenne de carburéacteur estimée à 128 gallons par voyage, ses émissions totales de CO2 ont atteint 8 293 tonnes, selon les données.

Pour arriver à ces chiffres, Cour dit qu’il a extrait des données de Jets de célébrités, qui suit l’utilisation des jets privés à travers le monde. En utilisant ces données, Yard a ensuite calculé les émissions totales probables de CO2 pour le jet de chaque célébrité jusqu’à présent cette année. Nouvelles de BuzzFeed rapporté les détails plus tôt vendredi.

Swift n’a encore répondu sur aucun de ses sept comptes de médias sociaux ou sur taylorswift.comet CNET n’a pas pu la contacter.

Le deuxième sur la liste des pires contrevenants était le boxeur Floyd Mayweather, dont le jet a jusqu’à présent cette année un temps de vol total de 326 heures pour des émissions de CO2 estimées à 7 000 tonnes. Il a été suivi par Jay-Z, à 321 heures et 6 900 tonnes, et A-Rod, à 246 heures et 5 300 tonnes.

Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey et Travis Scott complètent le top 10 de Yard. Parmi les 20 meilleurs figurent Kylie Jenner, Drake, Tiger Woods, Magic Johnson, Harrison Ford, Jim Carrey et Tom Cruise.

Celebrity Jets a fait le mois dernier titres quand il a révélé que certaines célébrités prennent leurs jets privés pour des voyages de moins de 15 minutes.

Dans une tentative de défendre l’un des vols de 14 minutes de son jet, le chanteur Drake a répondu plus tôt cette semaine sur Instagram: “Ce sont juste eux qui déplacent des avions vers n’importe quel aéroport où ils sont stockés pour quiconque s’intéresse à la logistique… personne ne prend ce vol.”