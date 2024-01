Taylor Swift en mouvement ! Singer quitte Manhattan pour Baltimore pour encourager Travis Kelce et les Chiefs contre les Ravens – et la victoire enverra Kansas City au Super Bowl !

Taylor Swift a quitté son appartement de Manhattan et se dirige vers Baltimore pour encourager Travis Kelce et les Chiefs lors du match de championnat de l’AFC contre les Ravens dimanche.

Kelce et les Chiefs sont à une victoire du Super Bowl, mais les Ravens sont les favoris pour sortir victorieux et sont les choix de la plupart des gens pour aller jusqu’au bout.

La chanteuse devrait être à nouveau rejointe par le frère de Travis, Jason, au match après avoir effectué le court vol d’un peu plus d’une heure vers Baltimore depuis New York. Elle a quitté Manhattan pluvieux vers midi pour le match, qui commence à 15 heures.

Swift et Jason Kelce se sont rencontrés pour la première fois à Buffalo le week-end dernier, Jason s’appropriant le devant de la scène avec ses célébrations folles alors que les Chiefs enregistraient une victoire serrée de trois points.

Lorsque Travis a marqué le premier de ses deux touchés le week-end dernier, Jason torse nu est sorti par la fenêtre de la suite VIP qu’il partageait avec Swift et a bu une bière avec les fans des Bills.

Travis a déclaré à son frère sur leur podcast New Heights cette semaine que Swift trouvait ses célébrations hilarantes.

“Tay a dit qu’elle t’aimait absolument”, a déclaré Travis à son frère en racontant les scènes folles.

Swift a également rencontré Kylie, l’épouse de Jason, pour la première fois la semaine dernière et les deux ont été photographiés célébrant ensemble la victoire de Kansas City à la suite du match.

Jason a dit de manière hilarante à son frère sur le podcast que Kylie voulait qu’il se comporte de la meilleure manière possible parce qu’ils rencontraient Swift pour la toute première fois.

“Je ne vais pas mentir, je lui ai prévenu (Kylie)”, a déclaré Jason. “Au moment où nous sommes entrés dans la suite, j’ai dit : “J’enlève ma chemise et je saute de cette suite.” Et elle a dit : “Jason, n’ose pas !”. Je ne demande pas la permission, je fais ça.

“Une fois qu’un homme de Kelce est déterminé, rien ne peut l’arrêter”, intervint Travis.

“Elle me disait déjà d’avoir un bon comportement parce que nous rencontrions Taylor”, a ajouté Jason. « Elle me dit : « agissez de la meilleure façon possible ! » Je me suis dit : “Kylie, la première fois que je t’ai rencontré, j’étais complètement ivre et je me suis endormi au bar. Cela fait partie du charme de Kelce. Cela fait partie du charme de Jason Kelce. Je veux d’abord faire de mon mieux.” impression, et c’est ma meilleure chance.

Si Swift encourage les Chiefs à remporter la victoire, elle devra faire face à une course folle pour participer au match le 11 février à Vegas, au stade Allegiant.

Travis Kelce (avec le bonnet et les lunettes noires) est vu en train de débarquer à Baltimore avec les Chiefs

Travis Kelce mène les célébrations à Buffalo le week-end dernier après que les Chiefs ont remporté un thriller

Jason, le frère aîné de Travis, s’est déchaîné dans les tribunes pour célébrer les Chiefs le week-end dernier

Jason devrait être à nouveau aux côtés de Taylor dans une suite pour le match de dimanche après-midi.

Swift devra revenir de Tokyo pour participer au jeu après avoir joué ses trois premiers concerts Eras Tour de 2024 au Japon.

Mais ce sera un problème bienvenu pour tous ceux qui sont concernés par Kansas City, les Ravens faisant obstacle aujourd’hui.

Les Chiefs ont atterri à Baltimore samedi après-midi avant le match.

Kelce était habillé de noir de la tête aux pieds – bonnet, lunettes de soleil, veste et pantalon, avec une lourde chaîne au cou.

Après la victoire de dimanche dernier contre les Bills, Kelce a été photographié en train de diriger les célébrations avec un grand groupe d’amis – et Swift – lors de l’une des meilleures soirées de sa carrière.

On ne peut qu’imaginer à quel point lui et Jason pourraient devenir fous s’ils gagnaient aujourd’hui.