Taylor Swift en « mission » pour aider Travis Kelce à se remettre en forme

Taylor Swift est choqué par la réaction négative Travis Kelceest obtenu parce qu’il est en morceaux et déformé, et un initié raconte en exclusivité Vie et style dans laquelle elle s’investit pour l’aider à se remettre en forme le plus rapidement possible.

« Tous les commentateurs disent qu’il a fait la fête comme un monstre pendant l’intersaison, et il n’est responsable que d’être hors de forme et hors de forme », a déclaré la source à propos de l’athlète professionnel de 34 ans. « Taylor et Travis insistent tous les deux sur le fait que c’est être exagéré, mais il ne fait aucun doute que Taylor se sent un peu coupable d’en être arrivé à ce point car il est vrai qu’il a passé son intersaison à vivre la belle vie avec elle.

La source continue : « Même après le camp d’entraînement, il ne suivait plus de régime et faisait la fête avec elle et ses amis parce que c’était ce qu’elle voulait faire. »

À la lumière du corps changeant de Travis et de ses performances athlétiques, la source affirme que Taylor, 34 ans, « se donne désormais pour mission de l’aider à perdre du poids et à récupérer son pack de six afin qu’il puisse faire manger ses mots à tous les haineux. .»

« Elle a promis de suivre un régime avec lui pour le soutenir, au moins quand ils seront ensemble », conclut la source. « Cela signifie que toute la malbouffe est éliminée, pas de sucre et définitivement pas de boisson. »

Après que les Chiefs de Kansas City aient battu les 49ers de San Francisco au Super Bowl 2024, Travis a passé une partie de l’intersaison à soutenir Taylor alors qu’elle donnait des spectacles lors de la partie internationale de sa tournée Eras.

Alors que les fans attendaient beaucoup de lui pour la saison 2024-2025, beaucoup de gens pensent qu’il n’a pas joué à son plein potentiel lors des premiers matchs de la saison.

À la lumière des réactions négatives, l’ancien analyste d’ESPN Todd McShay a émis l’hypothèse que le style de vie de Travis au milieu de sa nouvelle renommée a eu un impact négatif sur son athlétisme.

Ezra Shaw/Getty Images

« Chaque émission que je regarde, chaque émission d’avant-match, émission de mi-temps, émission d’après-match, émission en semaine, chaque émission que je regarde ces dernières semaines, c’est comme si nous n’avions pas le droit de dire qu’il n’est pas en forme ? » Todd, 47 ans, a parlé de Travis lors de l’épisode du 23 septembre de «Le podcast Ryen Russillo.»

Todd a ensuite souligné que Travis avait « fait la fête toute l’intersaison », ajoutant: « Il a fait du jet-set avec la personne la plus célèbre probablement du monde entier. »

L’analyste a expliqué que Taylor et Travis ont passé la semaine à New York après le match des Chiefs contre les Ravens de Baltimore début septembre. Non seulement ils ont été aperçus en train d’assister à un mariage et de sortir pour de bons dîners, mais Todd a déclaré qu’ils « buvaient » à l’US Open.

« Je veux que vous preniez une photo de la pré-saison 2022, puis une photo de la pré-saison 2024, ce sont à peine le même être humain », a-t-il ajouté.

Alors que Todd a affirmé que Travis s’était laissé aller pendant l’intersaison, il a ajouté qu’il espérait que le natif de l’Ohio pourrait changer les choses. « Maintenant, va-t-il se mettre en forme pendant la saison ? Ouais, je suis sûr qu’il le fera », a poursuivi Todd. « C’est un compétiteur incroyable, il est l’un des meilleurs à avoir jamais réussi et il trouve toujours un moyen de faire un jeu ou deux ici et là et se présente dans certains moments décisifs, mais ce n’est plus le même gars en ce moment. »