Taylor Swift embrasse la femme d’une star de la NFL attaquée pour avoir soutenu Donald Trump

Le mannequin de maillot de bain, âgé de 29 ans, a indiqué pour la première fois ses opinions lorsqu’elle a aimé une publication Instagram de Trump décrivant le programme républicain de 2024 le 13 août.

En réponse aux critiques, elle a déclaré : « Je veux dire honnêtement, pour être un haineux à l’âge adulte, il faut avoir des problèmes profondément enracinés que vous refusez de guérir depuis l’enfance. Il n’y a aucune raison pour que votre cerveau soit pleinement développé et que vous détestiez voir les autres réussir. »

Le 26 août, elle a écrit : « Contrairement à la façon dont le monde se présente aujourd’hui… on peut être en désaccord avec quelqu’un et continuer à l’aimer. On peut avoir des opinions différentes et rester gentil. »

Trump a ensuite écrit sur Truth Social : « Je tiens à remercier la belle Brittany Mahomes de m’avoir défendu avec tant de ferveur. C’est agréable de voir quelqu’un qui aime notre pays et qui veut le sauver de la catastrophe. Quel couple formidable – on se voit tous les deux au Super Bowl ! »