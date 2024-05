Taylor Swift élimine un dysfonctionnement de sa garde-robe sur scène lors de l’arrêt du Stockholm Eras Tour

{{#rendered}} {{/rendered}}

Taylor Swift a corrigé un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de l’un de ses arrêts Eras Tour à Stockholm.

Swift semblait remarquer que quelque chose n’allait pas avec sa robe bleue au milieu du set acoustique surprise nocturne de la pop star. L’auteur-compositeur-interprète de « 1989 » a fait une pause pour trouver une solution rapide.

« Parlez entre vous », a déclaré Swift à la foule.

Swift a ensuite déballé la robe pour révéler le haut de soutien-gorge et le short qu’elle porte pour « The Tortured Poets Department » juste avant de réparer le dysfonctionnement. On ne sait pas quel était le problème.

Ce n’est pas la première fois que la pop star mondiale rencontre un problème avec ses costumes. Le concert de Swift au Brésil en novembre a commencé du mauvais pied en tant que chanteur de « Quinzaine » a été filmé en tirant la semelle de son talon Louboutin étincelant jusqu’aux genoux. Le moment s’est produit vers le début de son concert à l’époque de « Lover ».

Swift est restée calme alors qu’elle s’agenouillait pour retirer le talon et le lancer dans la foule.

Le reste de son concert s’est bien déroulé ce soir-là.

Swift a récemment ajouté un nouvel ensemble au « Eras Tour » après la sortie de son 11e album studio le 19 avril.

La pop star a surpris les fans avec son ajout à l’ouverture de l’étape internationale à Paris.

Swift annoncé pour la première fois « Le département des poètes torturés » après avoir remporté le prix du meilleur album vocal pop aux Grammys 2024 le 4 février.

« C’est mon 13ème Grammy, qui est mon numéro porte-bonheur », a-t-elle déclaré au public. « Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit. » Swift a expliqué qu’elle voulait célébrer en « vous révélant un secret que je vous ai caché ces deux dernières années ».

« Je travaille sur « Tortured Poets » juste après avoir tourné « Midnights » », a-t-elle expliqué. « J’ai donc commencé à travailler dessus immédiatement après, et j’y travaille depuis environ deux ans. J’ai continué à travailler dessus tout au long de la tournée américaine, et quand c’était parfait à mon avis — quand c’était assez bon pour toi, je l’ai fini.

« The Tortured Poets Department » a été écrit et enregistré alors que Swift était en tournée aux États-Unis en 2023.

Swift a sorti 31 chansons sur un double album. À la manière typique de Swift, la pop star a partagé des indices avec ses fans dans les mois précédant la date de sortie du nouvel album.

« The Tortured Poets Department » a suivi la sortie de ses réenregistrements de « Speak Now (Taylor’s Version) » et « 1989 (Taylor’s Version) » en 2023. Swift a également sorti de la nouvelle musique en 2022 avec « Midnights ».