Taylor Swift égale le record de Beyoncé en termes de victoires aux VMA et exhorte les fans à voter

Taylor Swift a égalé mercredi soir le record de Beyoncé en remportant le plus grand nombre de MTV Video Music Awards, après avoir remporté sept prix en une seule soirée. Elles en ont désormais chacune remporté 30.

L’interprète de « Fortnight » est arrivée au VMA avec 12 nominations, soit le plus grand nombre de nominations parmi les artistes. Avant sa première victoire de la soirée pour la chanson de l’été, Swift avait 23 nominations aux VMA.

Beyoncé a un total de 30 VMA, dont deux avec son ancien groupe Destiny’s Child et deux partagés avec son mari, selon les records du monde GuinnessL’interprète de « Texas Hold ‘Em » n’a remporté aucun nouveau prix lors du spectacle de mercredi et a notamment été exclu des Country Music Association Awards plus tôt cette semaine.

Swift, 34 ans, a terminé la soirée avec le prix de la vidéo de l’année, sa troisième année consécutive à remporter ce prix. Elle a salué tous ses collaborateurs sur la vidéo « Fortnight », ainsi que son petit ami, Travis Kelce.

« Cette vidéo semble vraiment triste quand on la regarde, mais c’était vraiment la vidéo la plus amusante à faire. … À la fin de chaque prise, j’entendais toujours quelqu’un crier, genre ‘Woo !’ de l’autre côté du studio, et cette personne était mon petit ami, Travis », a déclaré Swift.

« Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur et en plaisir, et je tiens à le remercier d’avoir ajouté cela à notre tournage », a-t-elle ajouté.

Elle a également remporté les statues Moon Person pour la meilleure pop, la meilleure artiste, la meilleure réalisatrice, la meilleure collaboration et le meilleur montage.

À la fin de son discours, elle a rappelé à toutes les personnes en âge de voter à l’élection présidentielle.

Swift a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris après le débat présidentiel de mardi. C’était un moment très attendu alors que les spéculations allaient bon train sur sa future participation à des débats politiques.

Elle a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’elle voterait pour Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, après avoir étudié leurs positions politiques.

« Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre », a écrit Swift. « Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. »

Swift a signé son message « Childless Cat Lady » (Dame aux chats sans enfant) – une référence au langage utilisé par le colistier de Trump, le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance, pour décrire les femmes sans enfants. Elle a associé son soutien à une photo de Benjamin Button, l’un de ses trois chats, qui figurait également dans son message. Personne du temps tl’année couverture en décembre.

Dans son message, Swift a encouragé les fans à faire leurs propres recherches et à en savoir plus sur les dates de vote anticipé. Elle a fait écho au sentiment exprimé sur la scène des VMA en exhortant une fois de plus les fans à s’inscrire pour voter.

Ce fut une grande soirée pour Swift après l’une des plus grandes années de sa vie. Elle est en tournée depuis mars 2023, et a donné plus de 100 concerts aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie.

Swift devrait revenir sur scène à Miami le mois prochain, avec des concerts supplémentaires à la Nouvelle-Orléans et à Indianapolis avant de clôturer la tournée The Eras au Canada.