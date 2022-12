Taylor Swift dit qu’elle se sent “plus libre de créer” qu’elle ne l’était au début de la vingtaine

L’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift a déclaré dans une récente interview qu’elle se sentait “plus libre de créer” qu’elle ne l’était dans la vingtaine alors que la pop star entre dans la prochaine phase de sa carrière.

L’interprète d'”Anti-Hero” a fait ces commentaires alors qu’il s’asseyait avec le réalisateur primé aux Oscars Martin McDonagh pour une série de réalisateurs sur réalisateurs animée par Variety, publiée lundi. Swift a expliqué comment son processus artistique a changé au cours des dernières années.

“As-tu l’impression que ton écriture est différente maintenant ? Même si tu parles d’une chanson déchirante, es-tu différente dans l’écriture maintenant par rapport à ce que tu étais quand tu avais 22 ans ?” McDonagh a demandé à Swift lors de l’interview.

“Oui. Je me sens vraiment plus libre de créer maintenant”, a-t-elle répondu. “Et je fais plus d’albums à un rythme plus rapide que jamais auparavant, parce que je pense que plus vous créez d’art, j’espère que moins vous vous mettez de pression. C’est juste une phase dans laquelle je suis en ce moment. Et tout le monde est différent.”

Swift a ajouté: “Il y a des gens qui sortent un album tous les cinq ans et c’est génial et c’est comme ça qu’ils fonctionnent. Et je respecte cela. Mais je suis plus heureux quand je fais des choses plus souvent.”

Elle a également expliqué comment l’écriture et la réalisation de “All Too Well: The Short Film” l’ont aidée à grandir en tant que réalisatrice alors qu’elle se préparait à réaliser son premier long métrage pour Searchlight Pictures.

“Chaque aspect de mon travail en tant que chanteur a affecté ma façon d’être en tant que réalisateur”, a déclaré Swift. “J’ai parfois été dans un film pendant de très courtes périodes. Je veux vraiment que quelqu’un se sente à l’aise. S’il veut pouvoir regarder le moniteur ou s’il veut savoir comment il est installé, il devrait pouvoir à.

“Mais je pense que c’est utile quand les gens savent quelle histoire ils racontent. J’ai fait partie de choses où vous ne connaissiez pas le scénario, et personne ne savait quelle était l’histoire”, a-t-elle poursuivi.