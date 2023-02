Taylor Swift dit que les fans réduiront les prix élevés des œufs. 3 choses à savoir

Ceci est un extrait de l’espace Twitter hebdomadaire de l’équipe Personal Finance, “Cette semaine, votre portefeuille”. Découvrez le dernier épisode ici et connectez-vous tous les vendredis à 11 h HE.

En décembre, le consommateur moyen a payé un montant record de 4,25 $ pour une douzaine de gros œufs de catégorie A, selon les statistiques mensuelles du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. données. Le prix a plus que doublé par rapport à 1,79 $ un an plus tôt.

Les prix des œufs ont augmenté plus rapidement que presque tous les autres biens ou services de l’économie américaine en 2022.