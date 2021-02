Taylor Swift dit que Joe Alwyn l’a aidée à «dépasser la peur» sur la politique

Non seulement Joe Alwyn collaborer récemment avec Taylor Swift sur plusieurs chansons pour folklore et toujours, mais elle révèle maintenant qu’il a également joué un rôle central dans l’inspiration de sa chanson « Only the Young ».

Swift a lancé la piste politique en 2020 pour le documentaire sur sa vie, Mlle Americana, bien qu’elle ait écrit la chanson en 2018 après l’élection de mi-mandat aux États-Unis.

Maintenant que le film est candidat à la course aux Oscars 2021, elle partage de nouveaux détails sur la façon dont l’acteur britannique (également son petit ami de quatre ans) l’a encouragée à parler de politique et finalement à écrire la chanson.

« En tant que musicien country, on m’a toujours dit qu’il valait mieux rester en dehors de [politics], « Dit Swift Vanity Fair par e-mail le 17 février. « La présidence Trump m’a forcé à me pencher et à m’éduquer. »

Elle a poursuivi: « Je me suis retrouvé à parler du gouvernement, de la présidence et de la politique avec mon petit ami [Joe Alwyn], qui m’a aidé à parler. J’ai commencé à parler de politique à ma famille et à mes amis et à en apprendre le plus possible sur ma position. «