Taylor Swift demande à ses fans de ne pas intimider les gens, y compris ceux auxquels elle fait peut-être référence dans sa musique.

Lors de l’étape de Minneapolis de sa tournée Eras samedi, Swift s’est adressée à la foule avant de jouer sa chanson, « Dear John », qui est largement acceptée comme étant à propos de son ex-petit ami, John Mayer.

Elle a d’abord félicité ses fans en disant: « Je peux me tenir sur cette scène tous les soirs de cette tournée et regarder certaines des plus belles choses se produire, je vous regarde vous faire des amis. Je vous regarde créer des liens. Je vous regarde s’offrir des bracelets de l’amitié. »

« J’espérais vous demander qu’à l’approche de la sortie de cet album, j’aimerais que cette gentillesse et cette douceur s’étendent à nos activités sur Internet », a déclaré le chanteur.

Elle a en outre expliqué: « Je sors cet album parce que je veux posséder ma musique, et je pense que tout artiste qui souhaite posséder sa musique devrait pouvoir le faire, c’est pourquoi je sors cet album. »

Swift a ensuite découragé les fans d’attaquer les gens en ligne.

« J’ai 33 ans. Je me fiche de tout ce qui m’est arrivé quand j’avais 19 ans, à part les chansons que j’ai écrites et les souvenirs que nous avons créés ensemble », a-t-elle déclaré à la foule. « Je ne sors pas cet album pour que tu puisses y aller et je devrais ressentir le besoin de me défendre sur Internet contre quelqu’un dont tu penses que j’aurais pu écrire une chanson il y a environ 14 milliards d’années. »

La chanteuse « Shake It Off » réédite son album, « Speak Now », le 7 juillet dans le cadre de son projet en cours de réenregistrement de ses six premiers albums après que son ancien label, Big Machine Records, ait vendu ses maîtres à Scooter Ithaca Holdings de Braun.

« Speak Now » contient la chanson « Dear John », qui parlerait de sa relation avec Mayer. Il est remarquable pour ses paroles sur une adolescente qui sort avec un homme plus âgé, avec des paroles comme « Tu ne penses pas que j’étais trop jeune pour être embêtée ? »

Swift avait 19 ans et Mayer avait 31 ans lorsqu’ils sont sortis ensemble en 2009. « Speak Now » est sorti en 2010.

Avant sa performance surprise de la chanson samedi soir, Swift n’avait pas joué « Dear John » publiquement depuis onze ans, selon Rolling Stone.

Deux ans après la sortie de la chanson et de l’album, Mayer a déclaré à Rolling Stone que la chanson « m’a fait me sentir mal » et a déclaré qu’il en était « humilié ».

Swift, dans une interview ultérieure avec Glamour , a qualifié Mayer de « présomptueux » pour avoir pensé que la chanson parlait de lui et a noté: « Je ne divulgue jamais de qui parlent mes chansons. »