Taylor Swift dévoile ses abdos dans un crop top pour Gigi Hadid GNO

Taylor Swift semblait prête pour l’automne alors qu’elle entamait le week-end avec Gigi Hadid, membre de son équipe d’origine. Le samedi 21 septembre, les meilleures amies portaient des tenues coordonnées alors qu’elles se rendaient en ville pour dîner au restaurant The Corner Store à New York. Swift a dévoilé plus de peau que d’habitude pour sa soirée entre filles, associant l’une de ses mini-jupes à carreaux emblématiques à un petit haut court qui dévoile le ventre.

Swift et Hadid se sont toutes deux penchées vers le changement des saisons avec des teintes de rouille, de marron et de mauve, selon les photos partagées par Page SixLa chanteuse d’August a dévoilé son ventre plat dans une chemise noire à manches longues qui arrivait plusieurs centimètres au-dessus de la taille de sa jupe. La jupe courte, une pièce à carreaux Ramy Brook aux teintes orange, marron et vertes entrelacées, était un clin d’œil au style écolière de Swift, et elle a accessoirisé ce look moulant avec une ceinture en cuir marron accentuée par une boucle épaisse.

Getty Images



Une paire de bottines à lacets en cuir marron d’inspiration victorienne arborait un motif subtil à imprimé serpent, une apparence Réputation (version de Taylor) L’œuf de Pâques. Le « Cruel Summer » a également contribué à la spéculation selon laquelle une réédition de son sixième album studio est en préparation en portant un collier en or inscrit avec le numéro « 12 », qui serait une référence à son douzième album à venir. Swift a accessoirisé avec plusieurs autres colliers superposés, un sac à main en cuir marron Stella McCartney assorti aux teintes de sa ceinture et de ses bottes, et quelques bagues aux doigts. Des boucles blondes lâches et naturelles avec une frange pleine et une lèvre rouge classique ont complété son look beauté du samedi soir. Plus tard, alors que Swift sortait du restaurant, elle a ajouté un long trench-coat gris, selon une vidéo partagée par Personnes.

Getty Images



Hadid semblait également avoir compris le mémo de la tenue d’automne, et elle a associé son t-shirt blanc, ses bottes marron et son pantalon beige à un trench-coat mi-long en satin marron chocolat cintré à la taille. Le mannequin, qui portait son carré blond jusqu’au menton dans un style rétro décalé, a ajouté une touche de couleur et de brillance avec des colliers en or, des boucles d’oreilles tendance et un sac à main jaune beurre. Un coup de rouge à lèvres mauve mat a complété sa tenue de début d’automne.