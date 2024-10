Taylor Swift devient la musicienne la plus riche du monde

Taylor Swift surpasse Rihanna en tant que musicienne la plus riche du monde, et Sabrina Carpenter tient compte des conseils de Taylor Swift. Continuez à regarder pour en savoir plus !

Tetris Kelly :

Taylor gagne-t-elle plus d’argent que Rihanna ?! Forbes rapporte que le milliardaire a ajouté encore plus d’argent à son immense richesse et Sabrina Carpenter suit ses conseils. Nous décomposons tout. Après être devenue milliardaire l’année dernière grâce à son mastodonte Eras Tour, Taylor Swift, à 34 ans, a dépassé Rihanna pour devenir la musicienne la plus riche du monde avec une valeur nette estimée à 1,6 milliard de dollars. Il a noté qu’elle est la première musicienne à figurer dans le classement des milliardaires principalement sur la base de ses chansons et de ses performances live. Et en ce qui concerne ce niveau de renommée, Sabrina Carpenter a expliqué à l’émission CBS News Sunday Morning les signaux non verbaux qu’elle a appris de la superstar. Sabrina rejoindra-t-elle un jour le club des filles milliardaires ? Maintenant, ce serait gentil.