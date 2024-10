Taylor Swift dépasse Rihanna pour devenir la musicienne la plus riche du monde

Taylor Swift a été nommée la musicienne la plus riche du monde.

Swift, 34 ans, a atteint une valeur nette de 1,6 milliard de dollars, selon Forbes. Rihanna occupait auparavant ce poste, culminant à 1,7 milliard de dollars, mais sa valeur nette estimée a depuis diminué à 1,4 milliard de dollars.

La pop star a touché 1 milliard de dollars en octobre, en grande partie grâce à The Eras Tour et à ses albums récemment enregistrés. Swift est l’un des rares musiciens à réaliser cet exploit financier avec uniquement des sorties musicales et des performances, Bloomberg signalé à l’époque.

Swift a ouvert la tournée Eras en Arizona en mars 2023. Elle a voyagé à travers les États-Unis tout au long de cet été, terminant la première étape de la tournée en août 2023 à Los Angeles. Elle a entrepris une tournée internationale à partir de février et devrait conclure ses représentations en décembre après avoir ramené sa scène aux États-Unis. La tournée elle-même devrait rapporter 1,5 milliard de dollars, en fonction du prix des billets, a rapporté Forbes.

LE « SWIFT LIFT » : COMMENT TAYLOR SWIFT STIMULE L’ÉCONOMIE

Swift a également choisi de sortir son film de concert uniquement en salles. « Taylor Swift : la tournée des époques » a été créée le 13 octobre 2023 et a rapporté 92,8 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Depuis qu’elle a atteint le statut de milliardaire, Swift a sorti son 11e album studio, « The Tortured Poets Department », en avril.

La pop star mondiale a réussi à continuer à gagner de l’argent tandis que d’autres artistes luttent dans la nouvelle ère du streaming.

« Taylor est dans une position unique en termes de monétisation de son talent. À une époque où les artistes ont perdu des millions – alors que les ventes d’albums ont cédé la place aux téléchargements numériques – elle surfe en fait sur la vague technologique, au lieu de suivre la marée numérique », L’expert en marque Doug Eldridge a déjà déclaré à FOX Business.

Swift a fondamentalement transformé l’industrie musicale pour les artistes féminines, selon le Dr Sonja Stribling, major de l’armée américaine à la retraite et auteur du prochain livre, « From the Battlefield to the Boardroom ».

« Ce n’est pas seulement l’argent qu’elle gagne qui est très important, mais elle crée une voie que d’autres personnes peuvent suivre », a déclaré le Dr Stribling à FOX Business. « Je sais sans aucun doute qu’elle et Beyoncé ont eu une conversation à ce sujet parce qu’elles ouvrent la voie à d’autres. Elles sont les premières parmi tant d’autres – en particulier pour les femmes – à ouvrir la voie. Ce n’est donc pas seulement le statut de milliardaire, mais Taylor est sur le point d’entrer dans l’histoire en fixant des objectifs élevés que les autres souhaitent atteindre. »

« Je sais que seulement 1% de la population du secteur dans lequel elle travaille, et peut-être même moins, réalisera ce qu’elle a accompli, et elle donne l’impression que cela est si simple », a-t-elle ajouté.