Taylor Swift dénonce une «entité extérieure» à propos du fiasco de la vente de la tournée Ticketmaster

Taylor Swift a répondu aux fans vendredi après Nation en direct ‘s Ticketmaster a déclaré qu’une vente au grand public de billets pour la tournée “Eras” de la superstar serait annulée car il n’y avait pas assez de billets pour répondre à la forte demande.

“C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et c’est atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours”, a écrit Swift dans un message publié sur Instagram. Elle n’a pas mentionné Live Nation ou Ticketmaster dans sa déclaration.

“Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient eu des billets, mais ça me fait vraiment chier. que beaucoup d’entre eux ont l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les avoir”, a-t-elle écrit.

Ticketmaster n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Swift vendredi.

Le PDG du plus grand actionnaire de Live Nation a défendu Ticketmaster jeudi, attribuant les problèmes à la popularité et aux bots de Swift.

Ticketmaster a annoncé l’annulation quelques heures après que le PDG, Greg Maffei de Liberty Media, ait accusé une augmentation de la demande de 14 millions d’utilisateurs, y compris des robots, des perturbations du site et des files d’attente lentes pour les préventes plus tôt cette semaine.

“C’est une fonction de Taylor Swift. Le site était censé s’ouvrir à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift”, a déclaré Maffei à “Squawk on the Street” de CNBC. “Nous avons eu 14 millions de personnes sur le site, y compris des bots, qui ne sont pas censés être là.”

Maffei a déclaré que Ticketmaster avait vendu plus de 2 millions de billets mardi et que la demande pour Swift “aurait pu remplir 900 stades”.

La tournée “Eras” devrait débuter le 17 mars à Glendale, en Arizona.

Lisez la déclaration complète de Swift :

Bien. Il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans. Nous faisons cela ensemble depuis des décennies et au fil des ans, j’ai apporté tellement d’éléments de ma carrière en interne. J’ai fait cela SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe qui se soucie autant de mes fans que moi. Il est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à essayer d’obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais excuser personne car nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.

Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous donner plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons.

Merci de vouloir être là. Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie.