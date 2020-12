Taylor Swift nous a déjà offert deux albums surprises cette année, « Folklore » et « Evermore », et il y avait des théories de fans selon lesquelles un troisième, intitulé « Woodvale », allait arriver.

Ensuite, la conversation s’est tournée vers les gens qui ont repéré le mot « Woodvale » sur la couverture de son album « Folklore » et ont cru qu’il s’agissait d’un troisième album.

Mais elle a dit à Kimmel que tout le truc « Woodvale » « demande un peu d’explication. »

« J’ai tendance à être une sorte d’agent secret ennuyeux pour laisser tomber des indices et des indices et des œufs de Pâques et c’est très ennuyeux, mais c’est amusant pour les fans et c’est amusant pour moi parce qu’ils aiment ramasser des choses », a-t-elle expliqué. « Et ils remarqueront beaucoup de choses dans les clips vidéo, les photos ou autre, et parfois je vais trop loin et je fais une erreur. »

Selon Swift, en faisant « Folklore », elle avait « trop ​​peur de même dévoiler le titre de l’album à mes coéquipiers et à la direction les plus proches. »

« Je n’ai dit à personne le titre de l’album juste avant sa sortie », dit-elle. « Et donc j’ai trouvé un faux nom de code qui contenait le même nombre de lettres que » Folklore « . »

Elle a donc choisi « Woodvale » et a fait faire une maquette de la couverture pour voir à quoi elle ressemblerait. Le seul problème est qu’une fois qu’elle a décidé qu’elle ne voulait pas avoir de titre sur la couverture de l’album, elle dit qu’ils ont oublié de retirer le nom de code.

Kimmel doutait que la chanteuse et son équipe aient pu commettre une telle erreur et a demandé à Swift si elle disait la vérité, ce à quoi elle a insisté.

C’est pourquoi le nom de code de l’album « Evermore », « November », ne s’est retrouvé sur aucune pochette.

« Nous nous sommes souvenus de l’enlever de toutes les maquettes de la pochette de l’album cette fois », a déclaré Swift. « Nous avons appris notre leçon. »