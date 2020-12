Taylor Swift veut contribuer à ce que chacun puisse découvrir sa propre histoire d’amour.

La chanteuse de 30 ans a doublé son soutien à la communauté LGBTQ + tout en acceptant le Icon Award lors de la cérémonie virtuelle des Virgin Atlantic Attitude Awards qui a été diffusée le mardi 1er décembre.

«Je veux dire merci à tous ceux qui ont contribué à décider que je devrais mériter cela», a déclaré Swift. « Et surtout, je tiens à remercier les fans de m’avoir donné une plate-forme pour faire de la musique et parler des choses que je pense être bonnes et mauvaises. »

La superstar de la musique a encouragé ses partisans à faire ce qu’ils peuvent en contactant des représentants du gouvernement et en appelant à une législation qui protège ces communautés.

«Je crois fermement que tout le monde devrait pouvoir vivre son histoire d’amour sans craindre la discrimination, et la manière pour que cela se produise est pour nous de continuer à pousser les gouvernements à mettre en place des protections pour les membres de la communauté LGBTQ. », a poursuivi le chanteur de« You Need to Calm Down ». «Et je promets de toujours plaider pour cela, et je suis simplement reconnaissant pour cette récompense incroyable.