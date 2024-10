Taylor Swift décroche à Rihanna le titre de musicienne la plus riche, avec 1,6 milliard de dollars

Rihanna je n’avais pas assez de « diamants » pour l’emporter Taylor Swift Le réseau grandissant de… la pop star vient de dépasser RiRi en tant que musicienne la plus riche du monde.

Un an après que Swift ait rejoint les rangs des musiciens milliardaires, Forbes rapporte que le chanteur de « Cruel Summer » a depuis décroché le premier titre… qui était auparavant détenu par Rihanna.

Selon le média, Swift vaut désormais 1,6 milliard de dollars… citant sa tournée « Eras » à guichets fermés comme le plus gros coup de pouce à son portefeuille financier. Et Taylor est entrée dans l’histoire avec ses efforts pour gagner de l’argent… devenant apparemment la première musicienne à atteindre le statut de milliardaire principalement grâce à sa musique et à ses concerts.