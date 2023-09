Taylor Swift déclenche une frénésie en ligne lors du match des Chiefs de Kansas City

Les « rêves les plus fous » des fans de Taylor Swift sont devenus réalité dimanche grâce à la NFL.

Swift a été aperçu en train d’encourager son nouveau petit ami, Travis Kelce, lors du match des Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium.

Presque aussitôt que le chanteur de « Cruel Summer » a été vu assis à côté de la mère de Kelce, Donna, dans une loge privée, des discussions sur les réseaux sociaux ont éclaté en soutien à Swift célébrant la victoire de Kelce contre les Bears de Chicago.

Le 12 fois lauréat d’un Grammy est resté concentré tout au long du match et portait une veste rouge vif et une chemise blanche assortie aux couleurs de l’équipe de Kelce.

« Personne n’a connu une année 2023 plus cool que Maman Kelce. Ses deux fils dans un Super Bowl et maintenant elle est assise à côté de Taylor Swift ? Quelle vie », a écrit un fan sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un autre fan a semblé surprendre le couple qui quittait le stade côte à côte après la victoire de Kelce.

Le coéquipier de Kelce, Patrick Mahomes, semblait également être au courant de la présence du plus gros invité de la maison.

Il a déclaré à Erin Andrews de FOX Sports : « Je savais qu’elle[TaylorSwift »étaitdanslamaison…doncjesavaisquejedevaisremettreleballonàTravis»[TaylorSwift »wasinthehouse…soIknewIhadtogettheballtoTravis »

En juillet, Travis a fait savoir qu’il essayait de joindre Taylor par tous les moyens possibles.

Tout en discutant avec son frère Jason sur leur podcast « New Heights », Travis a donné un aperçu de sa participation à « The Eras Tour » à Kansas City et de sa connexion manquée avec le chanteur « Anti-Hero ».

« J’ai été un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’ai fabriqués pour elle. Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié », a déclaré Kelce à propos des bijoux faits à la main que les Swifties utilisent couramment. les uns aux autres lors de spectacles.

« Et j’en ai reçu un certain nombre, mais je voulais en donner un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. »

Il a enchaîné avec une apparition dans « The Pat McAfee Show » et a déclaré : « J’ai lancé la balle dans son camp et je lui ai dit : ‘Je t’ai vue faire vibrer la scène dans Arrowhead. Tu devrais peut-être venir me voir faire vibrer la scène’. scène à Arrowhead et voyez lequel est un peu plus éclairé.' »