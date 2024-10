Taylor Swift déclare Sabrina Carpenter « la princesse pop de nos rêves »

Taylor Swift n’a que des éloges pour son ancienne ouvreuse de l’Eras ​​Tour, Sabrina Carpenter.

Quelques jours après avoir présenté Carpenter comme invité surprise lors de son spectacle à la Nouvelle-Orléans ce week-end, Swift s’est rendue sur Instagram pour remercier la chanteuse de « Nonsense », la qualifiant de « aussi réelle que possible ».

« L’une des choses dont je me souviendrai toujours de ce week-end a été de surprendre la foule avec une performance de la princesse pop de nos rêves : Sabrina Carpenter », a écrit Swift, la félicitant particulièrement d’avoir pris le temps malgré son propre engagement. Court et doux concerts.

« Remarque : elle avait un jour de congé sur son programme de tournée très exhaustif », a écrit Swift. «Son spectacle est physiquement intense et spectaculaire, et elle aurait pu se reposer pendant son temps libre. L’une des raisons pour lesquelles je la respecte autant est qu’elle fait des choses comme ça, fait tout son possible pour offrir aux fans un moment de surprise auquel ils ne s’attendaient pas. Elle est aussi réelle que possible et je suis très reconnaissante qu’elle ait fait ça pour nous.

Carpenter a connu une ascension stratosphérique cette année, en partie grâce à la large visibilité qu’elle a obtenue en ouverture de l’Eras Tour à la fin de 2023 et au début de 2024, l’aidant à construire son éventuel moment d’évasion lorsqu’elle a abandonné « Espresso » en avril. Elle est devenue une star à part entière, avec Court et doux passer quatre semaines non consécutives au sommet des charts depuis sa sortie en août.

Plus d’un an et demi depuis le lancement de l’Eras ​​Tour, Swift approche enfin de la fin de son périple record, avec seulement trois dates restantes aux États-Unis alors qu’elle se dirige vers Indianapolis ce week-end. Swift jouera ensuite six dates à Toronto et terminera la tournée avec trois spectacles à Vancouver début décembre.