Taylor Swift déchire sa robe sur scène lors d’un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de la tournée Eras

Taylor Swift je peux le faire avec un micro cassé.

La chanteuse pop de 34 ans a géré un dysfonctionnement de son et de sa garde-robe comme une pro ce week-end, dénouant audacieusement toute sa robe sur scène alors qu’elle tentait de remédier à un problème technique. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Swift est vue lors de la troisième nuit de son arrêt Eras Tour à la Friends Arena de Stokholm, en Suède, en train de jouer avec un pack micro attaché à l’arrière de son costume pendant la section des chansons surprises de son spectacle.

Après avoir dit aux fans que l’appareil s’était « défait », Swift a demandé en plaisantant au public de « parler entre vous » pendant un moment. Elle s’est ensuite rapidement déplacée vers une autre partie de la scène et a pris place à son piano tout en ouvrant complètement sa robe portefeuille bleue pour un meilleur accès au pack micro. En dessous, Swift portait toujours son costume deux pièces de « I Can Do It With a Broken Heart », qui arrivait juste avant les chansons surprise de sa setlist.

Finalement, un membre de l’équipage est venu en aide à Swift pour l’aider à maîtriser la situation. La chanteuse de « Quinzaine » a fait une petite danse idiote en rattachant son costume et a continué le spectacle.

« Stockholm !!!! Merci d’avoir été le public le plus généreux, le plus excité et le plus magique, et d’avoir battu le record de fréquentation du stade les 3 soirs », a écrit Swift sur Instagram après le spectacle. « Je ne peux pas croire que c’était la première fois que nous jouions en Suède, mais ce ne sera pas la dernière… »

Swift a lancé sa nouvelle tournée Eras plus tôt ce mois-ci à Paris après avoir sorti son 11ème album studio, Le département des poètes torturés, et en ajoutant une toute nouvelle section à son émission en direct. Après sa tournée de trois nuits à Stockholm, Swift devrait se produire à Lisbonne, au Portugal, vendredi et samedi.

Ceci après l’interprète apprécié une escapade romantique avec son copain Travis Kelce au lac de Côme, en Italie. Le duo a été vu à un moment donné voyageant en bateau – et partageant un baiser – alors qu’ils se dirigeaient vers un dîner dans un restaurant populaire.

Kelce avait déjà été à portée de main pour soutenir Swift lors d’un de ses concerts à Paris, en la voyant interpréter pour la première fois deux nouvelles chansons qui, selon les rumeurs, parlent de lui.

Taylor Swift se produit sur scène lors de la quatrième nuit de « Taylor Swift | The Eras Tour » à la Défense le 12 mai 2024 à Paris, France. – Kevin Mazur/TAS24/Getty Images pour TAS Rights Management

« Je ne sais pas s’ils s’améliorent ou si je continue d’oublier comment ils vont », Kelce a dit du concert sur son Nouvelles hauteurs podcast la semaine dernière. « C’était électrique. »

« On dirait qu’ils s’amusent tellement là-haut et qu’ils sont en train de tout tuer », a-t-il ajouté à propos de la production. « Ils proposent un spectacle que vous n’aurez nulle part ailleurs. »

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City a noté qu’il prévoyait d’être « partout dans le monde » le reste de l’été, incitant beaucoup à croire qu’il pourrait apparaître aux autres prochains concerts européens de Swift.

« C’est comme le yin de mon yang », a-t-il déclaré. « Le football, ça me garde enfermé à Kansas City pendant la saison et je dois juste voler et m’amuser pendant l’intersaison. »

Les choses se passent tellement bien entre les deux que une source a déclaré à ET que « leurs proches voient des fiançailles arriver le plus tôt possible ».

« Ils font un super match », a ajouté la source. « Cela ne fait aucun doute. »

CONTENU CONNEXE :