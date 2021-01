L’incendie de la poubelle de 2020 est terminé. Amenez 2021!

Nous pouvons nous considérer chanceux d’avoir survécu à une année qui comprenait une pandémie mondiale, une récession économique et une élection présidentielle plus longue que la normale. Et nous ne sommes pas seuls.

Les célébrités partagent leurs adieux à 2020 et leurs espoirs et souhaits pour 2021.

L’actrice Sarah Michelle Gellar est devenue effrontée et a publié exactement ce qu’elle ressentait à propos de 2020 sur Instagram, en écrivant « Peace out 2020 (Je ne vous manquerai pas.) »

Taylor Swift a résumé l’état étrange dans lequel nous nous trouvions après une année des plus inhabituelles, écrivant sur Instagram tout en portant inexplicablement un costume d’ours, « au revoir 2020, ça a été bizarre ».

Halle Berry a opté pour un look plus triste pour passer l’année au repos, sous-titrant son message «RIP 2020».

Tracee Ellis Ross a choisi de chanter son chemin dans la nouvelle année. « C’est agréable de regarder en arrière et de se rappeler qu’il y avait du bien parce que ouf le Chili … 2020. Quelle année bizarre et surréaliste … Voici un soupir collectif et la libération de ce qui doit être jeté, démantelé et éloigné de nous rassemblons tout le bien et nous nous dirigeons vers un monde nouveau, meilleur, plus gentil et plus sûr. Je vous souhaite de choisir la joie, d’être dans la joie et de profiter. Je vous aime. Bonne année !! »

Dans un article précédent, Ross a partagé un message plus léger, « Leavin ‘les manigances de 2020 derrière! U betta lâche mes cheveux !!! »

Réveillon de Nouvel an:Anderson Cooper, Andy Cohen, de nombreux clichés de tequila étaient parfaits pour envoyer le terrible 2020

«Nous en avons perdu trop»:Jennifer Lopez en larmes lors de sa performance « New Year’s Rockin ‘Eve’ ‘

Reese Witherspoon « poliment » a demandé à 2020 de partir sur Twitter écrit: « Byeee 2020, ne laissez pas la porte vous frapper en sortant. »

Lors de la couverture en direct du Nouvel An de CNN jeudi, l’actrice Alfre Woodard a mis 2020 dans une perspective plus positive. « Regardez ce que cette année dernière nous a apporté! Vos beaux garçons », a déclaré Woodard en faisant référence aux fils d’Anderson Cooper et d’Andy Cohen, respectivement Wyatt et Benjamin, sont nés en 2020.

« Nous accueillons tant de précieux dans le monde. Vous savez que nous ne cherchons pas à semer des années pour nous apporter la bonté, nous nous apportons la bonté les uns aux autres et 2020 livrée pour cela. Cela nous a montré à quel point la bonté, la gentillesse et l’amour et la communauté dont nous sommes capables. Donc, quelle que soit l’année, nous pouvons faire preuve de souplesse et en faire une bonne année. «

Jennifer Lopez a eu les larmes aux yeux lors de ses performances jeudi sur « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve ». « 2020 est presque terminé. Nous l’avons fait. Nous l’avons fait », a-t-elle déclaré. « Si cette année nous a appris quelque chose, elle nous a appris à être reconnaissants pour ce que nous avons – à chérir chaque instant. Nous en avons perdu trop. Trop. »

Jada Pinkett Smith attendait avec impatience, mais avec peu d’attentes sur sa publication Instagram du Nouvel An. Plutôt que de se concentrer sur ce qui était, l’actrice, en bikini, était plus attentive et dans le moment avec ses perspectives pour 2021.

« Je vous souhaite la bienvenue 2021 à bras ouverts. Je n’ai aucune attente. Je vais être calme et reconnaissant », a écrit Pinkett Smith.

Comme Smith, le chanteur Pink était attentif et spirituel. La chanteuse a crié à Louise Hay, la défunte conférencière et auteure de motivation et de spiritualité. «Tout va bien dans mon monde (merci Louise Hay) cette année, puissions-nous tous nous rappeler que nous possédons chacun une boîte à outils spirituelle dans laquelle nous pouvons toujours puiser, comme un puits sans fond. Nous sommes capables de brillance, de lumière et d’amour. face à la haine. Gentillesse face à l’impatience. Respire profondément les gens. «

Jennifer Garner a partagé un retour sur le passé du Nouvel An avec des amis, dont Kate Hudson et Reese Witherspoon. L’actrice est prête à se remettre à s’habiller avec des amis, « Tu te souviens de s’être habillée et de sortir avec les dames? Ça arrive, ça arrive! Bonne année !! » Garner a écrit avec le hashtag de retour.

Neil Patrick Harris a posé par le feu pour partager une vidéo sur son Instagram partageant ses réflexions sur 2020 et pour ce qu’il espère pour 2021.

« Je voulais juste vous dire une bonne année. 2020 a été remplie de tumulte mais elle a aussi été remplie d’une opportunité de réflexion et d’appréciation de ce que nous avons et je suis incroyablement reconnaissant pour ma santé et pour ma famille pour vous les gars. .. Puisse-t-il y avoir plus de plaisir à venir en ’21 et je souhaite à tout le monde une très bonne année, une très bonne année et une très bonne année. «

Chrissy Teigen et John Legend l’ont gardé court et sucré dans un message Instagram (et un peu salé dans un autre) en souhaitant à tout le monde une nouvelle année. « Maman et papa vous souhaitant une nouvelle année heureuse, saine et belle, bénie des joies les plus pures et des vibrations les plus positives. »