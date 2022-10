Taylor Swift coupe la scène controversée « grasse » du nouveau clip vidéo « Anti-Hero » au milieu des critiques

Taylor Swift a supprimé une scène controversée de son nouveau clip pour sa chanson “Anti-Hero”, après que la pop star ait reçu des critiques.

Le clip maintenant supprimé présentait à l’origine l’auteur-compositeur-interprète marchant sur une balance qui affichait le mot “gras” plutôt qu’un poids numérique.

“Je regarde directement le soleil mais jamais dans le miroir”, a chanté Swift en regardant la balance, avant que la caméra ne se tourne vers elle en regardant une deuxième version d’elle-même en secouant la tête non.

Alors que la vidéo la montre toujours en train de monter sur la balance, le mot “grosse” – et la balance elle-même – ont été supprimés.

TAYLOR SWIFT SORT L’ALBUM ‘MIDNIGHTS’ : UN REGARD SUR SES RUPTURE, FEUDS ET PLUS QUI ONT INSPIRÉ LES SUITS PASSÉS

Le nettoyage de la scène intervient après que les professionnels de la santé et les critiques l’ont qualifié de “fatphobe”.

“Le clip de Taylor Swift, où elle baisse les yeux sur l’échelle où il est écrit “grosse”, est une façon s—ty de décrire ses problèmes d’image corporelle. pire cauchemar de nous ressembler », Shira Rosenbluth, une assistante sociale spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires, écrit sur Twitter.

Rosenbluth a poursuivi: “Avoir un trouble de l’alimentation n’excuse pas la grossophobie. Ce n’est pas difficile de dire:” Je me bats avec mon image corporelle aujourd’hui “au lieu de dire que je suis un cochon gros et dégoûtant.”

Un autre utilisateur de Twitter a accepté en écrivant : “J’ai vu quelqu’un dire qu’elle aurait pu mettre” pas assez mince “et je pense que cela aurait été plus conforme à ce qu’elle essayait de faire passer de toute façon en plus de ne pas être offensant. “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pourtant, certains fans de Swift sont venus à son secours, en désaccord avec les critiques.

“Si elle se sent/se sentait grosse, elle partage son histoire. Quand je suis au-dessus du poids que je veux (souvent), je me sens grosse. Quelqu’un qui dit “tu n’es pas grosse” ne me fait pas me sentir pas grosse. ne comprends-tu pas pourquoi quelqu’un qui se sent gros (peu importe à quel point la pensée est malsaine) a tort ?” un fan a écrit sur la plateforme de médias sociaux.