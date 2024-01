Taylor Swift continue de passer du temps à l’écran alors qu’elle soutient Travis Kelce lors des matchs éliminatoires de la NFL

CNN

Dimanche, les Chiefs de Kansas City affronteront les Ravens de Baltimore dans le championnat de l’AFC qui enverra les Chiefs au super Bowl ou, comme certains pourraient y penser, marquer la fin de «Football (version Taylor).»

Au moins pour la saison.

Ce dernier plairait probablement au «papas, Brads et Chads» du monde, qui ont contesté l’attention portée à la pop star Taylor Swift lorsqu’elle assiste à des matchs de la NFL pour voir son petit ami Travis Kelce en action. Mais la vérité est la suivante : se lancer dans la manie de Taylor est un jeu sans perte pour les diffuseurs. Ainsi, pour au moins un jeu supplémentaire, les haineux devront peut-être simplement, comme pourrait le dire Swift, se concentrer sur les joueurs pendant qu’ils jouent, jouent, jouent.

Swift a régulièrement assisté à de nombreux matchs de football récents des Chiefs de Kansas City pour soutenir Kelce, l’ailier rapproché superstar de l’équipe, et les diffuseurs de ces matchs ont profité de chaque occasion pour montrer Swift dans les tribunes, l’encourageant.

Parce qu’ils le peuvent. Et, en fin de compte, la décision du nombre de fois où Swift sera diffusé au cours d’un match appartient à ce diffuseur, qui comprend CBS, NBC, FOX et ESPN – et non la NFL, selon Alex Riethmiller, porte-parole de la ligue. .

“Nous ne donnerions aucune directive à nos diffuseurs du genre” nous avons besoin de plus de Taylor Swift ou nous avons besoin de moins de Taylor Swift “”, a déclaré Riethmiller à CNN. “Dans des situations comme celle-ci, c’est vraiment à chaque radiodiffuseur de déterminer ce qu’il pense être le mieux.”

Selon le décompte de CNN, Swift a été montré lors de la diffusion par CBS du match éliminatoire de la division Chiefs-Bills AFC pas moins de six fois, dont une coupure avec le chanteur lors de la couverture d’avant-match. C’est en baisse par rapport au signalé 17 coupures lors de la diffusion par NBC d’un match d’octobre qu’elle assisté pour regarder les Chiefs jouer contre les Jets de New York.

Au total, Swift a assisté à 11 matchs depuis septembre 2023, et à chaque apparition dans la foule, il a attiré de plus en plus ce qui semble être autant d’acclamations et de quolibets que les hommes sur le terrain.

Il fallait peut-être s’attendre à une frénésie lorsque la plus grande pop star du monde décroche un rôle inattendu dans l’émission la mieux notée de la télévision. Et même si Swift ne recevra pas d’Emmy pour cette place en tant qu’invité, il y a un gagnant ici : le football.

Kévin Sabitus/Getty Images Taylor Swift et Blake Lively au MetLife Stadium du New Jersey en octobre.

La présence de Swift aux matchs des Chiefs a sans aucun doute activé un public qui ne serait normalement pas à l’écoute d’un match de football, y compris de nombreux soi-disant « Swifties » qui regardent des matchs auxquels ils s’attendent à ce que le chanteur « Anti-Héros » assiste.

Mais les chiffres nous racontent toute l’histoire.

Le match éliminatoire de dimanche dernier entre les Chiefs et les Bills a été le match éliminatoire de division le plus regardé de l’histoire avec plus de 50 millions téléspectateurs, selon CBS. Swift était présent aux côtés du frère de Kelce, le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce – qui est devenu viral pour son célébration torse nu du touché de Kelce.

Le match a attiré en moyenne 20,2 millions de téléspectateurs féminins, soit 40 % de l’audience télévisée, selon les statistiques mesurées par Nielsen fournies à CNN par la NFL. L’augmentation du nombre de téléspectatrices est en hausse par rapport au match éliminatoire des Cowboys-49ers de l’année dernière dans la même fenêtre, où les téléspectatrices représentaient 38,7 % de l’audience télévisée. Dans l’ensemble, l’audience féminine pour la saison régulière 2023 a augmenté de 9 % par rapport à l’année dernière.

La victoire acharnée des Chiefs a devancé les autres matchs éliminatoires qui ont eu lieu le week-end dernier. Les Ravens-Texans ont fait match nul 32,4 millièmessur téléspectateurs sur ESPN, les Buccaneers-Lions ont attiré 40,4 millions sur NBC et Peacock et les Packers-49ers ont fait match nul 37,5 millions sur FOX.

Divers facteurs pourraient expliquer la hausse record des audiences, le principal étant le match à enjeux élevés entre le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, qui est largement considéré comme le meilleur de la ligue, et le quart-arrière des Bills Josh Allen. Et, peut-être, un peu de Swift dans le mélange.

“Les matchs de la NFL attirent un public massif depuis longtemps, alors même si je pense qu’il est juste de dire que la présence de Taylor Swift aux matchs crée du buzz et aide à développer notre audience sur les bords, c’est le jeu incroyable sur le terrain qui attire vraiment les yeux”, dit Riethmiller.

Il est vrai que les matchs de la NFL sont les émissions les plus regardées à la télévision, avec ou sans Swift. La saison régulière 2023 a attiré en moyenne 17,9 millions de téléspectateurs sur la télévision et le numérique, ce qui en fait la saison régulière la mieux notée depuis 2015, selon les données de Nielsen. Le match éliminatoire Chiefs-Bills a attiré à lui seul près de cinq fois plus de téléspectateurs que les Golden Globe Awards de cette année, qui ont culminé avec 9,4 millions de téléspectateurs, où Swift, par coïncidence, était également présent.

Il est difficile de dire dans quelle mesure Swift est responsable de l’augmentation du nombre de téléspectatrices de la NFL, mais Richard Deitschjournaliste sportif pour The Athletic, a déclaré à CNN que même si le match de la semaine dernière allait toujours être l’un des plus regardés de la saison, “vous vous trompez si vous ne pensez pas à certains fans de sport occasionnels, ceux qui ne le font pas”. Je ne regarde pas la NFL chaque semaine, je n’ai pas regardé par curiosité concernant Swift.

« Cela a été le cas lors des matchs très médiatisés des Chiefs. Nous parlons de l’une des personnes les plus célèbres de la planète », a-t-il ajouté.

Gotham/GC Images/Getty Images (De gauche à droite) Taylor Swift et Travis Kelce à New York en octobre.

Lorsque Swift s’est présentée à son premier match des Chiefs au Arrowhead Stadium en septembre, ce fut une frénésie médiatique.

À l’époque, le couple n’avait pas encore confirmé leur idylle.

Alors que Swift assistait aux matchs suivants et rendait publique sa cour avec Kelce, certains téléspectateurs de football et personnalités sportives de premier plan ont commencé à exprimer leur mécontentement face au nombre de fois où les émissions présentaient des aperçus de Swift dans les tribunes – y compris Kelce lui-même.

“Je pense que c’est amusant quand ils montrent qui était au match”, Kelce dit dans un épisode d’octobre de son podcast « New Heights », mais il a ajouté : « ils en font un peu trop, c’est sûr. »

Swift elle-même avait également quelque chose à dire à ce sujet, se demandant comment les diffuseurs savent même dans quelle suite elle se trouve.

“Il y a une caméra à environ 800 mètres, et vous ne savez pas où elle se trouve, et vous n’avez aucune idée du moment où la caméra vous met dans l’émission, donc je ne sais pas si on me montre 17 fois ou une fois », dit-elle dit en décembre.

Malgré une diminution notable du temps d’antenne lors du match éliminatoire de la division AFC de dimanche, l’ancien porteur de ballon des Giants de New York, Tiki Barber, a toujours contesté la couverture de Swift par CBS.

“L’obsession devient agaçante”, a-t-il déclaré. “Evan et Tiki” de WFAN émission de radio mardi, attribuant en outre son mécontentement envers les Chiefs en général à ce qu’il a décrit comme « l’influence de Taylor Swift ».

Sur le terrain, à Kansas City, au moins, sa présence a été largement saluée.

« Je ne peux pas parler de la couverture médiatique, mais je peux dire qu’il y a un énorme intérêt parmi les fans pour sa présence et sa présence au sein de l’équipe. Pour moi, la couverture reflète simplement l’intérêt », Adam Teicher, a déclaré à CNN le journaliste des Chiefs de Kansas City d’ESPN. «Ils ne me posent plus de questions sur Pat Mahomes. Ils me posent des questions sur Taylor Swift.

William Purnell/Icon Sportswire/Getty Images Les fans des Kansas City Chiefs brandissent une pancarte Taylor Swift au Arrowhead Stadium de Kansas City en décembre.

Les diffuseurs ont l’habitude de mettre en avant des personnalités célèbres lors des matchs, ce n’est donc pas un phénomène nouveau. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit de super Bowlle summum du sport et du divertissement réunis en un seul.

Si les Chiefs se qualifient pour le Super Bowl dimanche, gardez vos doigts en mousse. Avec la possibilité que Swift assiste au grand match du 11 février, cela devient une parfaite tempête d’opportunités pour CBS de la montrer tout au long de la diffusion à probablement leur plus grand public de l’année. (Swift doit effectuer une «Tournée des époques» concert à Tokyo le 10 février et n’a pas dit publiquement si elle envisageait d’y assister ou non.)

« Il y aura certainement des discussions à un niveau élevé sur la façon dont cela va être géré. Si cela se produit effectivement, ils détermineront ce qui semble être un nombre raisonnable de tirs », Jeff Fellenzer, Professeur de pratique professionnelle du sport, des affaires et des médias à l’USCa déclaré à CNN.

