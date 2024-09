Taylor Swift conduit 400 000 personnes vers son site d’inscription électorale en moins de 24 heures

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

L’appel de Taylor Swift sur Instagram à l’inscription des électeurs a attiré plus de 400 000 visiteurs sur le site Site Web de vote.gov en moins de 24 heures.

La superstar de la pop, 34 ans, a publié une URL personnalisée sur ses stories Instagram peu de temps après avoir soutenu Kamala Harris lors de la prochaine élection présidentielle de novembre.

Dans une déclaration à Variété La General Services Administration, qui gère le site vote.gov, a déclaré avoir reçu 405 999 visiteurs directement renvoyés à partir du lien publié par le chanteur.

La semaine précédente, le site avait accueilli en moyenne environ 30 000 visiteurs par jour.

On ne sait pas combien de ces visiteurs se sont ensuite inscrits pour voter. Cependant, l’Administration des services généraux estime que plus de 27 000 nouvelles inscriptions ont eu lieu sur le site le 11 septembre, ainsi que plus de 80 000 personnes ayant vérifié leur statut d’inscription.

Les utilisateurs ne peuvent pas s’inscrire sur vote.gov, mais les résidents sont redirigés vers les sites Web électoraux de leur État où ils doivent s’inscrire directement auprès de leur État.

Taylor Swift a officiellement soutenu Kamala Harris après le débat de mardi. (Getty Images pour MTV)

Dans son soutien à Harris, Swift a déclaré que le vice-président est un « leader doué et à la main ferme ».

Dans un long message publié peu de temps après le débat présidentiel entre Harris et Trump, Swift a déclaré : « Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est le moment idéal pour faire vos recherches sur les questions en jeu et les positions de ces candidats sur les sujets qui vous importent le plus.

Elle partage une photo d’elle tenant son chat Benjamin Button, de l’année dernière Temps Lors d’une séance photo pour un magazine où la publication l’a nommée personne de l’année, elle a écrit : « Comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé le débat ce soir.

« En tant qu’électeur, je m’assure de regarder et de lire tout ce que je peux sur leurs propositions de politiques et de plans pour ce pays. »

Évoquant des images générées par l’IA qui auraient été partagées par M. Trump sur sa plateforme Truth Social et qui avaient auparavant suggéré qu’elle le soutenait pour la présidence, la chanteuse a parlé des « dangers de la diffusion de fausses informations ».



Elle a écrit : « J’ai récemment été informée qu’une image de moi approuvant faussement la candidature de Donald Trump à la présidence avait été publiée sur son site.

« Cela a vraiment fait ressortir mes craintes concernant l’IA et les dangers liés à la diffusion de fausses informations.

« Cela m’a amené à la conclusion que je devais être très transparent quant à mes projets réels pour cette élection en tant qu’électeur. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité ».

Elle a ajouté : « Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024. »

Swift a également profité de son discours d’acceptation du prix de la vidéo de l’année aux MTV Video Music Awards pour inciter les téléspectateurs à s’inscrire pour voter.