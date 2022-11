Taylor Swift : comment ses fans ont planté Ticketmaster

La vente publique de billets pour la nouvelle tournée de Taylor Swift a été annulée par Ticketmaster jeudi après quelques jours frénétiques qui ont mis en évidence à la fois l’énorme base de fans de Swift et les lacunes du système de billetterie prééminent de l’industrie musicale.

Il a remis en question le statut de Ticketmaster, qui appartient au géant du divertissement Live Nation et contrôlerait 70% du marché américain de la vente de billets, en tant que monopole dans le domaine et a suscité une vague de plaidoyer anti-monopole parmi les non seuls les fans de Swift mais les législateurs américains.

Après que des millions de fans de Swift, autrement connus sous le nom de Swifties, se soient retrouvés exclus du système de fans vérifiés de Ticketmaster, conçu pour éliminer les bots des “vrais” fans, tandis que d’autres étaient confrontés à diverses difficultés techniques et à de longs temps d’attente, plusieurs législateurs américains se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur critique.

“Les temps d’attente et les frais excessifs de Ticketmaster sont totalement inacceptables, comme on le voit avec les billets Taylor Swift d’aujourd’hui, et sont le symptôme d’un problème plus vaste”, a déclaré le membre du Congrès américain David N. Cicilline, qui préside le sous-comité antitrust de la Chambre. tweeté mardi.

“Ce n’est un secret pour personne que Live Nation-Ticketmaster est un monopole incontrôlé.”

Le ministère américain de la Justice mène actuellement “une enquête antitrust” impliquant Ticketmaster et Live Nation, qui a précédé le récent chaos.

Cela a été provoqué lorsque Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010 pour créer la société Live Nation Entertainment, dans le but d’enquêter sur un abus de son pouvoir monopolistique sur l’industrie de la musique live, selon le New York Times.

COMMENT LA VENTE TAYLOR SWIFT A TOURNÉ À L’ENVERS

Le premier des trois niveaux de “préventes” pour la première tournée publique de Swift depuis 2018, a commencé mardi. Cela a été fait par le biais du programme Verified Fan de Ticketmaster, qui vise à éliminer les bots et les spéculateurs en faveur des acheteurs les plus susceptibles d’être de vrais fans.

Lors de la prévente, 3,5 millions de personnes se sont inscrites au programme, la plus grande inscription de l’histoire de l’entreprise et 1,5 million d’entre elles ont reçu un code d’accès spécial et ont été “invitées” à la vente pour la tournée de Swift, selon un article de blog supprimé ultérieurement. par Ticket Master.

Une liste d’attente a été créée pour les deux millions de fans confirmés restants.

“Historiquement, travailler avec les codes d’invitation Verified Fan a fonctionné car nous avons pu gérer le volume entrant sur le site pour acheter des billets”, a déclaré la société.

“Cependant, cette fois, le nombre impressionnant d’attaques de bots, ainsi que de fans qui n’avaient pas de codes d’invitation, ont généré un trafic sans précédent sur notre site, entraînant un total de 3,5 milliards de requêtes système, soit 4 fois notre précédent pic.”

Rien que mardi, deux millions de billets ont été vendus. Mais la simple demande de milliards de requêtes système a fait planter l’application Ticketmaster pour de nombreux utilisateurs.

Les clients se sont tournés vers Twitter pour se plaindre du fait que Ticketmaster ne chargeait pas ou ne leur permettait pas d’accéder aux billets, malgré un code de prévente pour les fans vérifiés.

“J’ai reçu un code et je suis connecté au bon compte mais ça dit que je ne suis pas vérifié ?! Que dois-je faire ?”, a écrit un fan sur Twitter.

D’autres ont fait écho à cette plainte, certains appelant Ticketmaster à “RÉPARE ÇA.”

Mercredi, une deuxième prévente a eu lieu pour les titulaires de la carte Capital One.

Cependant, Ticketmaster a abandonné ses plans pour une vente générale de billets vendredi, alors qu’il vendrait normalement tous les billets restants après les préventes.

Cette décision a été annoncée jeudi après-midi et il n’a pas été précisé combien de billets étaient encore disponibles pour la tournée de Swift et combien avaient déjà été vendus.

Ticketmaster a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il avait anticipé une forte demande de billets pour voir Swift se produire lors de sa première tournée en cinq ans, mais cet intérêt extrême, combiné à des attaques de bots, a entraîné un “trafic sans précédent sur notre site” et des inconvénients pour certains. Ventilateurs.

“Les plus grandes salles et artistes se tournent vers nous parce que nous avons la meilleure technologie de billetterie au monde – cela ne veut pas dire que c’est parfait, et clairement pour Taylor’s en vente, ce n’était pas le cas”, indique le communiqué. “Mais nous travaillons toujours pour améliorer l’expérience d’achat de billets.”

Swift a parlé vendredi de la débâcle de la billetterie sur Instagram et a blâmé Ticketmaster pour le snafu, notant qu’il y avait une “multitude de raisons pour lesquelles les gens avaient tant de mal” à obtenir des billets.

“Je ne vais donner d’excuses à personne car nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”, a écrit le chanteur.

POURQUOI LES LÉGISLATIFS AMÉRICAINS SONT IMPLIQUÉS

Ticketmaster a longtemps été sur le radar des politiciens et célébrités américains, en raison de son contrôle presque total sur l’industrie américaine de la musique live et de la billetterie.

Mais, malgré un dépôt auprès du tribunal en 2010 dans l’affaire soulevant des objections à la fusion, le ministère de la Justice et les États ont autorisé la fusion de Live Nation Ticketmaster à se concrétiser.

Dans le dossier, le ministère de la Justice a déclaré que la part de Ticketmaster parmi les principales salles de concert dépassait 80%.

Alors que la tournée de Swift est la dernière victime des problèmes de billetterie de Ticketmaster, la plate-forme a déjà fait l’objet de critiques similaires.

L’entreprise a été critiquée plus tôt cette année pour sa “tarification Platinum”, qui fait grimper certains billets en réaction à la demande, y compris pour les tournées de Bruce Springsteen et Blink-182.

Plusieurs membres du Congrès américain voient la débâcle en cours comme le symptôme d’un problème plus vaste : la monopolisation du marché provoquée par les grandes entreprises qui se combinent les unes avec les autres.

Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a reçu une lettre de la sénatrice américaine Amy Klobuchar, présidente du sous-comité sénatorial sur l’antitrust et la protection des consommateurs, exprimant sa crainte que Ticketmaster continue d’abuser de sa position dominante sur le marché.

Dans sa lettre, Klobuchar souligne que la domination de Ticketmaster “l’isole des pressions concurrentielles qui poussent généralement les entreprises à innover et à améliorer leurs services”, obligeant souvent ses clients à faire face aux conséquences.

“Je suis préoccupée par un modèle de non-respect de vos obligations légales”, écrit-elle, rédigeant des questions au PDG concernant les faux pas de l’entreprise.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré dans un message désormais supprimé tweeter mardi que “Ticketmaster est un monopole” et que “sa fusion n’aurait jamais dû être approuvée”.



Avec des fichiers de l’Associated Press, CNN et Reuters