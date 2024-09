Taylor Swift, Chappell Roan et Katy Perry scintillent

Getty Images Taylor Swift a remporté sept MTV Awards, portant le total de sa carrière à 30

Katy Perry et Chappell Roan ont prouvé leur statut de pop star aux MTV Video Music Awards 2024, tandis que Taylor Swift est devenue l’artiste la plus récompensée de l’histoire de la cérémonie. Perry a remporté le prix Video Vanguard – l’équivalent d’un prix pour l’ensemble de sa carrière chez MTV – après avoir interprété un medley couvrant toute sa carrière, comprenant les tubes Roar, Dark Horse et Firework. Roan, qui jouait devant un public de 200 personnes l’année dernière à la même époque, a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, dédiant son prix à « toutes les drag queens qui m’ont inspiré ». Swift a également remporté sept prix, dont les deux plus importants : celui de l’artiste et celui de la vidéo de l’année. Elle compte désormais 30 trophées MTV, dépassant Beyoncé comme la plus grande gagnante de l’événement.

Beyoncé a remporté 27 trophées Moonman, dont deux en tant que membre des Destiny’s Child. Cependant, la star était absente du podium cette année, ayant également été exclu des nominations aux CMA Awards de cette semaine. Swift a profité de son discours d’acceptation pour encourager les fans à voter à l’élection présidentielle américaine du mois prochain, un jour après avoir soutenu le candidat démocrate Kamala Harris. Elle a également rendu hommage à son petit ami, Travis Kelce, qui l’a rejoint sur le plateau pendant qu’elle réalisait sa vidéo primée pour Fortnight. « Chaque fois que je disais ‘coupez’, j’entendais toujours quelqu’un m’encourager de l’autre côté du studio et cette personne était mon petit ami Travis », a-t-elle déclaré. « Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie. » C’est la troisième année consécutive que Swift remporte le prix de la vidéo de l’année – après avoir gagné en 2023 pour Anti-Hero et en 2022 pour All Too Well (version 10 minutes).

Getty Images Megan Thee Stallion a animé et joué lors de la cérémonie

Les trophées ont été distribués à l’UBS Arena de New York, 40 ans après la première cérémonie des MTV Awards au Radio City Hall de la ville. Cyndi Lauper, qui a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine pour Girls Just Wanna Have Fun lors de la cérémonie inaugurale, est revenue pour présenter Sabrina Carpenter, dont la chanson Espresso a été nommée chanson de l’année. Et il y a eu des performances de la rock star Lenny Kravitz, de l’auteur-compositeur-interprète Shawn Mendes, de l’artiste K-pop Lisa et de l’icône du rap Eminem, entre autres. Voici quelques-uns des moments marquants de ce spectacle de trois heures.

Katy Perry a donné la meilleure performance de la soirée

Reuters

Katy Perry a eu un été difficile. Les deux premiers singles de son album de retour 143 ont été un flop, tant au niveau critique que commercial. Elle avait donc vraiment besoin de sortir quelque chose du sac pour sa performance sur MTV. Au final, son sac contenait plus de surprises que celui de Mary Poppins. Son set de 10 minutes de ses plus grands succès a été un véritable spectacle. Elle a filé dans les airs sur des câbles, dansé (en talons) sur une plate-forme géante inclinée et s’est contorsionnée dans des formes extraterrestres avec l’artiste hip-hop Doechii – tout en offrant un chant live impeccable. « J’ai fait tout ça le premier jour de mes règles aussi », a-t-elle déclaré au public après avoir repris son souffle.

Reuters

Orlando Bloom est devenu tout mou

Reuters

La performance de Perry était en l’honneur de son Video Vanguard Award – l’équivalent MTV d’un prix pour l’ensemble de sa carrière. Le trophée lui a été remis par son partenaire, l’acteur Orlando Bloom, qui a prononcé un discours plein de tendresse et d’amour. « Elle aime de tout son cœur et c’est irrésistible », a-t-il déclaré. « Je le vois reflété partout : dans notre maison, dans son amour pour son travail, mais surtout dans son amour pour ses fans. » « Félicitations pour cet honneur, ma chérie », dit Bloom. « Je suis si fière de toi. » En remettant le prix Moonman, Perry a plaisanté : « Je pensais que tu étais à la maison pour prendre soin de notre fille ? »

Chappell Roan est devenu médiéval

Getty Images

Après 10 ans d’absence, Chappell Roan est devenu la star de 2024. Elle a incarné Jeanne d’Arc dans une interprétation époustouflante de Good Luck, Babe – le tube de l’été qui l’a propulsée dans le grand public. Tenant une épée et vêtue d’une armure complète, elle a ouvert la représentation en tirant une flèche enflammée dans un château médiéval, qui a ensuite pris feu. Alors que les remparts brûlaient, les soldats s’attaquaient les uns aux autres, tandis que la chanteuse chantait son histoire d’amour non partagé. Roan a annulé deux shows européens pour la remise des prix. Son équipe espère que la publicité de cette (superbe) prestation compensera la mauvaise volonté de ses fans.

Getty Images

Chappell a ensuite remporté le prix du meilleur nouvel artiste, en lisant un discours tiré des pages de son journal. La chanteuse a dédié son prix à « tous les artistes drag qui m’inspirent » et a offert des mots de soutien aux « enfants homosexuels du Midwest », où elle est née et a grandi. « Je vous vois, je vous comprends – parce que je suis l’une d’entre vous », dit-elle. « Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être. »

Taylor Swift a rendu hommage aux victimes du 11 septembre

Getty Images

La première récompense télévisée de la soirée décernée à Taylor Swift était celle de la meilleure collaboration, pour son duo avec Post Malone, Fortnight. Montant sur scène, elle s’est arrêtée pour rendre hommage aux victimes des attentats terroristes américains de 2001. « En me réveillant ce matin à New York, le 11 septembre, je pensais à ce qui s’est passé il y a 23 ans, à tous ceux qui ont perdu un être cher et à tous ceux que nous avons perdus », a déclaré Swift. « Et c’est la chose la plus importante aujourd’hui. « Tout ce qui se passe ce soir est lié à cela. »

Megan Thee Stallion a glissé

Getty Images/MTV

Pour marquer le 40e anniversaire des MTV Awards, l’animatrice Megan Thee Stallion a tenté de recréer l’un des moments les plus emblématiques de la cérémonie : Britney Spears dansant avec un python vivant lors de l’interprétation de I’m A Slave 4 U en 2001. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Megan n’avait pas tout à fait le même niveau d’assurance. « Je ne connais pas ce serpent, ce serpent ne me connaît pas », déclara-t-elle, puis hurla tandis que quelqu’un essayait de retirer le serpent de son corps.

Benson Boone a réussi un salto arrière

Reuters

Benson Boone a remporté le prix de la meilleure chanson alternative, offrant plus tard au public une interprétation de son tube, Beautiful Things. Vêtu d’une combinaison bleue pailletée, il a construit la chanson depuis son premier couplet acoustique jusqu’à une conclusion passionnée et hurlante – ponctuant le point culminant en effectuant un salto arrière depuis un piano. La réaction de Sabrina Carpenter dans le public était inestimable.

Il y avait un pack complet d’Eminem

Getty Images

Eminem, treize fois lauréat du MTV Award, a ouvert la cérémonie en interprétant ses deux derniers singles, Houdini et Somebody Save Me. Arborant une perruque blonde (volontairement ?) peu convaincante, il était rejoint sur scène par des dizaines de sosies – un clin d’œil à sa performance de The Real Slim Shady aux VMA 2000, où il était entré dans la cérémonie avec des centaines de figurants habillés exactement comme lui. Le rappeur a également remporté les prix de la meilleure vidéo hip-hop et des meilleurs effets visuels pour Houdini.

Tyla a pris MTV à partie

Reuters

La star sud-africaine Tyla a remporté le prix de la meilleure chanson Afrobeats pour son tube irrésistible Water – mais elle a utilisé son discours pour souligner un point important sur la catégorisation. « C’est très spécial, mais aussi doux-amer car il y a une tendance à regrouper tous les artistes sous Afrobeats », a déclaré la star, dont la musique est plus étroitement liée à l’Amapiano. « Même si l’Afrobeats nous a ouvert tant de portes, la musique africaine est très diversifiée. C’est bien plus que de l’Afrobeats. » «Je viens d’Afrique du Sud, je représente ma culture», a-t-elle conclu.

Sabrina Carpenter portait la robe de Madonna

Reuters

La performance de Sabrina Carpenter sur MTV était littéralement hors du commun. La star a joué ses trois singles numéro un au Royaume-Uni (Taste, Espresso et Please Please Please) sur un plateau en forme de lune, dansant avec une équipe d’astronautes et embrassant un extraterrestre. Elle a ensuite remporté le prix de la chanson de l’année pour Espresso, dédiant le prix à « mes chats et mes chiens à la maison qui me regardent ». Pour recevoir son prix, Carpenter est montée sur scène vêtue de la robe vintage des Oscars de Madonna de 1991. Réalisée par Bob Mackie, cette robe brodée de perles scintillantes est surtout connue pour avoir été portée par Madonna lors de la très convoitée cérémonie de remise des prix et sur la célèbre photographie d’elle et de Michael Jackson.

Getty Images

Lisa a illuminé la scène

Getty Images

La chanteuse de K-pop Lisa a réalisé l’une des meilleures chorégraphies de la soirée, en interprétant un medley percutant de ses singles à succès Rockstar et New Woman. La chanteuse et rappeuse thaïlandaise de 27 ans, dont le vrai nom est Lalisa Manobal, a également remporté le prix de la meilleure K-pop pour Rockstar. Cette victoire a couronné sa première apparition en solo lors de la cérémonie. Elle était auparavant apparue en tant que membre du girls band sud-coréen Blackpink.

Lenny Kravitz a rendu hommage à sa défunte mère

Getty Images

Pour le public de l’UBS Arena de New York, Lenny Kravitz est probablement plus connu sous le nom de Cinna de Hunger Games que de Lenny Kravitz pour son chant et sa guitare. Il a néanmoins remporté le prix du meilleur clip rock pour son récent single Human et est monté sur la scène de MTV pour la première fois depuis sa performance avec Madonna en 1998. Il possède toujours une quantité indécente de charisme, parcourant un medley de Are You Gonna Go My Way, Human et le classique de 1998 Fly Away – qui a été récemment échantillonné par l’artiste hip-hop Quavo (qui l’a rejoint pour le point culminant). S’exprimant sur scène, Kravitz a dédié avec émotion son trophée Moonman à sa défunte mère, décédée en 1995. « Il y a 31 ans, ma mère était avec moi », a-t-il déclaré. « La dernière fois qu’elle était avec moi à une cérémonie de remise de prix, c’était aux VMA et je lui dédie donc cette photo. »

Et Rauw Alejandro a amené Porto Rico à New York

Getty Images

Avant la cérémonie, la superstar latine Rauw Alejandro a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait honorer sa culture portoricaine sur scène. Cela signifiait apporter une touche de West Side Story à la cérémonie, avec le chanteur dansant sur les toits et les escaliers de secours avec des danseurs vêtus de fedoras de style années 1950. La performance comprenait également une troupe de danseurs et de musiciens traditionnels de bomba et de plena, jouant une interprétation épurée de Diluvio de son album de 2023, Playa Saturno. « Mi gente Latina, esta es cosa nuestra », a-t-il déclaré (« Mon peuple latin, c’est notre truc ») tandis que le public se levait.