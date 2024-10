Taylor Swift a souri en chantant sur le fait de trouver quelqu’un pour bien la traiter lors de la deuxième nuit de sa tournée Eras à Miami.

D’après une vidéo partagé en lignela pop star a interprété samedi une nouvelle performance mashup surprise de « Loml » et « White Horse » au Hard Rock Stadium.

« Parce que je ne suis pas ta princesse, ce n’est pas un conte de fées / Je trouverai quelqu’un un jour / Qui pourrait bien me traiter », a-t-elle chanté dans le tube de 2008 en jouant du piano.

À ce moment-là, Swift – qui a trouvé l’amour avec son petit ami, Travis Kelce – a souri alors que la foule se déchaînait.

Swift, 34 ans, a lancé la dernière étape de sa tournée Eras avec un spectacle pluvieux au Hard Rock Stadium vendredi soir.

Elle a lancé quatre nouvelles tenues, dont un nouveau body de l’ère « Réputation ». La base du body est toujours noire, mais elle a troqué les serpents rouges qui tourbillonnaient sur le vêtement contre des serpents dorés.

Le look « Reputation » mis à jour a donné aux fans enthousiastes plus d’espoir que la nouvelle version de son album de 2017 soit en route.

Le hitmaker « Karma » aussi a invité Florence Welch sur scène chanter « Floride !!! » du « Département des poètes torturés » lors de l’émission de vendredi.

Le stade était rempli de plus de 60 000 supporters, parmi lesquels certaines des familles les plus célèbres du monde du sport.

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, a profité d’une « soirée entre garçons » au spectacle avec ses fils, Jack, 17 ans, et Benjamin, 14 ans.

De plus, plusieurs membres de la famille de son petit ami l’ont vue travailler sur scène, notamment Donna Kelce, Jason Kelce et l’épouse du centre à la retraite, Kylie Kelce.

Le couple, qui a également vu Swift se produire à Londres plus tôt cette année, a amené ses deux filles aînées, Wyatt, 4 ans, et Elliotte, 3 ans.

C’était le premier concert de Swift de Donna, 72 ans, et elle s’est complètement immergée dans l’expérience en échanger des bracelets d’amitié avec un fan plus tôt dans la journée.

Jason, 36 ans, a été trollé en ligne lorsque son ancien coéquipier des Eagles de Philadelphie, Beau Allen, a partagé une photo de lui apparemment endormi pendant l’émission.

Cependant, un initié a déclaré à Page Six que c’était une blague et qu’il était bien éveillé lorsque la photo a été prise.

Le copain de Swift n’a pas pu faire le show lui-même en raison de ses engagements dans le football. Cependant, il a passé sa semaine de congé à New York avec le 14 fois lauréat d’un Grammy.

Ils ont été aperçus en train de faire leurs valises sur le PDA au Yankee Stadium lundi lors du premier match du championnat de la Ligue américaine MLB entre les Yankees de New York et les Guardians de Cleveland.

Swift a encore un concert au Hard Rock Stadium avant de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour trois autres concerts à guichets fermés.

De là, elle jouera trois spectacles à Indianapolis puis se rendra au Canada pour conclure la tournée en décembre.

La chanteuse « Bejewled » a confirmé en juillet qu’elle n’ajouterait plus de dates à la tournée Eras, qui a débuté en mars 2023 à Glendale, en Arizona.

« Je pense que cette tournée est vraiment devenue toute ma vie. Il a tout repris. Je pense que j’avais autrefois des passe-temps, mais je ne sais plus de quoi il s’agit », a-t-elle déclaré lors d’un spectacle à Liverpool, en Angleterre, en juin.

« Tout ce que je fais quand je ne suis pas sur scène, c’est m’asseoir à la maison et essayer de penser à des mélanges intelligents de chansons acoustiques et de réfléchir à ce que vous pourriez vouloir entendre. »

Elle a décrit la tournée comme « la chose la plus épuisante, la plus globale, mais la plus joyeuse, la plus gratifiante et la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée en [her] vie. »