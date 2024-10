Taylor Swift a gardé le bien karma participe à l’Eras ​​Tour avec un message spécial !

Le dimanche 20 octobre, lors de son troisième spectacle à Miami, le 14 fois lauréat d’un Grammy, 34 ans, a célébré sur scène la victoire de son petit ami de la NFL, Travis Kelce, peu de temps après que ses Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers à San Francisco.

En terminant le concert avec une tournée plus proche « Karma », Swift a joyeusement changé les paroles de la chanson de « Karma est le gars à l’écran qui vient directement vers moi » à « Karma est le gars sur les Chiefs qui vient directement vers moi. »

Bien que Swift ait interprété les paroles modifiées dans le passé, c’est la première fois qu’elle le fait sans Kelce, 35 ans, dans le public.

L’interprète de « I Can Do It with a Broken Heart » a interprété pour la première fois le changement de paroles devant Kelce en novembre lors d’un concert en Argentine, où Kelce a été surpris en train de réagir au moment en souriant, en mettant ses mains sur son visage avec incrédulité et en continuant à danser aux côtés du père tout aussi excité de Swift, Scott.

Taylor Swift et Travis Kelce à New York le 11 octobre 2024.

Bien que l’ailier rapproché des Chiefs n’ait pas pu assister aux trois spectacles de Swift à Miami ce week-end, le clan Kelce s’est présenté en force pour soutenir sa petite amie superstar, y compris sa mère Donna Kelce, qui a assisté à la tournée Eras pour la première fois en octobre. 18. Le frère de Travis, Jason Kelce, était également présent aux côtés de sa femme Kylie et de deux de leurs filles, Wyatt et Elliotte.

Travis et Swift, cependant, ont passé du temps de qualité le week-end précédent, lorsqu’ils ont dîné au restaurant plusieurs soirs consécutifs à New York, puis se sont rendus à un match éliminatoire entre les Yankees de New York et les Guardians de Cleveland le 14 octobre.

Florence Welch et Taylor Swift se produisent le 18 octobre 2024.

Les trois spectacles de Swift à Miami ont marqué son retour à l’Eras ​​Tour après sa pause de deux mois, au cours de laquelle elle a passé du temps à sortir avec Travis, à assister à ses matchs à domicile et à répéter pour son retour.

Parmi les autres moments forts de ses spectacles à Miami, Swift a fait venir l’artiste surprise Florence Welch, qui a rejoint Swift sur scène pour chanter « Florida !!! » à juste titre dans le Sunshine State. Le duo a déjà effectué le Département des poètes torturés piste à Londres au stade de Wembley en août.

Le chanteur de « Fortnight » a également lancé une nouvelle combinaison pour le Réputation-» partie de l’époque de son concert, qui a plongé les fans dans une frénésie alors qu’ils continuent de spéculer sur le fait que son réenregistrement de l’album de 2017 arrivera bientôt.

Taylor Swift se produit à Miami le 18 octobre 2024, dans une nouvelle tenue de l’ère « Reputation ».

De nombreuses célébrités ont assisté au show de retour de Swift le 18 octobre, notamment Tom Brady, Hoda Kotb, Savannah Guthrie et Serena Williams.

L’Eras Tour a débuté en mars 2023 et s’est depuis étendu à l’Asie, à l’Australie, à l’Europe, à l’Amérique du Nord et à l’Amérique du Sud.

Swift se rendra ensuite à la Nouvelle-Orléans, à Indianapolis et à Toronto au cours des deux prochains mois, avant de terminer sa tournée à Vancouver en décembre.