Photo : Taylor Swift change d’état d’esprit grâce à Travis Kelce : rapport

Taylor Swift serait devenue plus flexible sur ce qu’elle veut montrer au monde.

Et selon les dernières découvertes de Vie et stylece changement d’approche a été alimenté par sa proximité croissante avec Travis Kelce.

Selon une confidente, « Taylor fait vraiment un effort conscient pour suivre le courant beaucoup plus maintenant et se laisser aller. »

La source a également noté : « Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, elle était beaucoup plus concentrée sur le timing de tout, quand ils auraient leur premier rendez-vous public, leur premier baiser en public, quel serait leur message de relations publiques », ajoutant : « C’est son style, elle gère son image au plus près et l’a toujours fait. »

« Mais à ce stade, elle veut juste se libérer des entraves et laisser les gens les juger en fonction de ce qui vient naturellement », a poursuivi la source.

Ils ont fait remarquer avant de commencer un nouveau sujet : « Vous pouvez voir le changement simplement en fonction de ce qu’elle portait au match. »

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la chanteuse a fait tourner les têtes dans une tenue en jean au Ouverture de la saison de la NFL le 5 septembre 2024.

Embrassant son aura glamour, la Été cruel Le crooner portait un haut corset Versace, un clin d’œil apparent au premier rendez-vous public du couple en octobre 2023, et un short en jean Grlfrnd.