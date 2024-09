Taylor Swift célèbre sa victoire aux VMA en remerciant son petit ami Travis Kelce et en exhortant ses fans à s’inscrire pour voter

Ligne supérieure

Taylor Swift a remporté le prix de la vidéo de l’année, la plus grande récompense des MTV Video Music Awards mercredi soir, pour le clip de sa chanson « Fortnight » tout en décrochant également le prix de l’artiste de l’année lors d’une soirée qui a battu tous les records.

Taylor Swift accepte le prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight » sur scène lors des MTV Video Music Awards 2024 … [+] La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Elmont, New York. Panneau d’affichage via Getty Images

Faits essentiels

En plus des deux grands prix, Swift a également remporté le prix du « Meilleur Pop » décerné au meilleur artiste pop, le prix de la meilleure collaboration pour son équipe avec Post Malone sur « Fortnight » et le prix de la meilleure réalisation pour la réalisation du clip vidéo de Fortnight. Dans son discours après avoir remporté le prix final, Swift a remercié « mon petit ami Travis Kelce », ajoutant : « Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, donc je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo. » La popstar a également remercié Post Malone en disant qu’il y avait une raison pour laquelle il « est la personne préférée de tout le monde dans le monde de la musique avec qui collaborer », et a plaisanté « il m’a fallu une éternité pour l’empêcher de m’appeler madame ». Au début de son discours, Swift a déclaré : « En me réveillant ce matin à New York… Je pensais à ce qui s’est passé il y a 23 ans », puis elle a pris un moment pour rendre hommage à « tous ceux qui ont perdu un être cher et à tous ceux que nous avons perdus », le 11 septembre. Swift a déclaré qu’elle appréciait le fait que « ce soit un prix voté par les fans » et a remercié ses fans avant de leur rappeler « Si vous avez plus de 18 ans, veuillez vous inscrire pour voter pour quelque chose d’autre d’important : l’élection présidentielle. »

Recevez les alertes SMS des dernières nouvelles de Forbes : Nous lançons des alertes par SMS pour que vous soyez toujours au courant des plus grandes histoires qui font la une des journaux du jour. Envoyez « Alertes » par SMS à (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

Contexte clé

Le commentaire de Swift exhortant ses fans à s’inscrire pour voter intervient juste un jour après que la chanteuse superstar ait soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour la présidence peu après le premier débat présidentiel. poste sur son compte Instagram, Swift a salué Harris comme quelqu’un qui « se bat pour les droits et les causes auxquelles je crois [in]

”, ajoutant qu’elle pense que “nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non le chaos”. Le message de la popstar a également évoqué le partage par l’ancien président Donald Trump d’images générées par l’IA pour suggérer que Swift l’avait soutenu en disant : “Cela a vraiment évoqué mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. Cela m’a amené à la conclusion que je dois être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice.” Le message de Swift semble également s’en prendre aux commentaires du colistier de Trump, le sénateur JD Vance, sur les femmes démocrates en signant le message comme “Childless Cat Lady” et en utilisant une photo d’elle tenant son chat.

Fait surprenant

Avec cinq récompenses remportées mercredi soir, Swift a dépassé Beyoncé en tant qu’artiste ayant remporté le plus de victoires aux VMA. Swift compte désormais 30 victoires aux récompenses organisées par MTV, contre 27 pour Beyoncé, dont 25 pour elle en tant qu’artiste solo. Swift a également remporté mercredi le prix de la vidéo de combat de l’année, améliorant ainsi son propre record. Beyoncé, Eminem, Kendrick Lamar, Missy Elliott et Rihanna sont les seuls autres artistes à avoir remporté le prix le plus prestigieux des VMA à plusieurs reprises, chacun l’ayant remporté deux fois.