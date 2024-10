Taylor Swift célèbre les « traditions » chères aux fans lors de la « Eras Tour »

Taylor Swift est fière de ses fans pour sa tradition unique.

Vendredi, Swift a effectué le premier Tournée des époques concert à la Nouvelle-Orléans, où elle a partagé un message spécial pour ses fans.

Dans la vidéo partagée sur X (anciennement Twitter), le Amoureux La chanteuse à succès s’est adressée à ses fans en disant : « Vous avez créé des traditions. Vous avez créé ce mouvement de joie de masse à chaque fois que nous jouons un spectacle. Et cela me rend si fier, c’est vraiment le cas. »

« Je suis arrivée un jour et vous échangeiez des bracelets d’amitié et je me suis dit ‘c’est cool' », a-t-elle poursuivi.

Faisant référence au bracelet d’amitié géant à l’extérieur du Caesars Superdome pour célébrer l’arrivée de sa tournée, Swift a déclaré : « et maintenant, il y a un bracelet d’amitié géant à l’extérieur de ce stade ».

« Ce qui est si gentil de leur part de faire pour nous – mais c’est encore plus gentil de votre part de créer des choses qui vont bien au-delà de ce à quoi je m’attendais pour cette tournée », a ajouté Swift.

Cette tradition unique a été inspirée par les paroles du tube à succès de Swift Vous êtes sur votre propre enfant de l’album Minuits.

« Tout ce que vous perdez est un pas que vous faites / Alors fabriquez les bracelets d’amitié / Profitez du moment et goûtez-le / Vous n’avez aucune raison d’avoir peur« , chante Swift dans la chanson.