Taylor Swift célèbre la fête des pères au milieu de la confirmation du single « Cruel Summer »

Taylor Swift avait de quoi célébrer ce week-end lors de l’étape de Pittsburgh de sa tournée Eras.

Lors de son émission de samedi au stade Acrisure de Pittsburgh, Swift a été rejointe par Aaron Dessner du National pour la première interprétation en direct de sa chanson, « Seven », et a crié pour la fête des pères.

« J’ai un père vraiment, vraiment incroyable, comme s’il n’avait manqué aucun type de spectacle. C’est le meilleur et je l’aime tellement », a déclaré Swift, selon Billboard. « La chanson que nous allons jouer a à voir avec de très bons souvenirs d’enfance. »

Elle a poursuivi : « Je sais que les gens ont des relations compliquées avec leur père, ou avec le concept en général, mais si vous voulez penser aux personnes qui ont joué un rôle paternel dans votre vie, demain et ce soir. Je suis vraiment reconnaissante pour mon père – pour tous ceux qui ont passé des heures et des heures à se préparer à être au spectacle avec leur enfant. »

Sur sa page Instagram, Swift a également fait l’éloge de son père en écrivant : « Bonne fête des pères à tous les papas, mais surtout au mien qui est l’un de mes meilleurs amis, m’a aidé à coller méticuleusement chaque minuscule cristal sur ma guitare et ne manque toujours jamais un spectacle. »

Swift a également annoncé que sa chanson, « Cruel Summer », extraite de son album « Lover » de 2019, sortira en single.

Avant de commencer sa performance de « Champagne Problems », Billboard a rapporté que Swift avait dit au public : « La chose la plus étrange et la plus magique se produit. Cela ne m’est jamais arrivé depuis que je fais ça. »

« ‘Cruel Summer’ était sur l’album ‘Lover’. Cet album est sorti il ​​y a quatre ans. Et je dois juste vous faire savoir quelque chose : ‘Cruel Summer’, cette chanson était ma fierté et ma joie sur cet album », a-t-elle poursuivi. .

« Vous avez des conversations avant la sortie de l’album. Tout le monde autour de vous se prononce sur ce qu’ils pensent être des singles. J’étais enfin, enfin sur le point de voir ma chanson préférée devenir le single – de ‘Lover’. »

Cependant, elle a noté que la pandémie de COVID avait eu un impact sur les plans de sortie de la chanson en 2020.

« Je n’essaie pas de blâmer la pandémie mondiale que nous avons eue », a déclaré Swift, « mais c’est quelque chose qui s’est produit qui a empêché ‘Cruel Summer’ d’être un single. »

« Personne ne comprend comment cela se passe, mais vous avez tellement écouté ‘Cruel Summer’ en ce moment en 2023″, a-t-elle expliqué, que son label, Republic Records, vient de décider d’en faire le prochain single. »

Swift ouvre ses spectacles avec la chanson, et depuis le début de sa tournée, la chanson a été diffusée des millions de fois et a réintégré le palmarès Billboard Hot 100 le 3 juin, atteignant la 47e place le 17 juin.

Après son escale à Pittsburgh, en Pennsylvanie, son État d’origine, Swift est en route pour Minneapolis pour la prochaine étape de sa tournée record.