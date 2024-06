Taylor Swift célèbre des nuits « magiques » à Madrid après l’arrêt de la tournée Eras

Taylor Swift j’ai passé un moment « magique » à Madrid, Espagne. La pop star a réfléchi à son dernier Tournée des époques s’arrêter vendredi, en criant en plaisantant depuis son toit proverbial.

« Je t’aime pour toujours MADRID !!! Aucune capacité à transmettre mes pensées autrement que de simplement CRIER ça », a-t-elle écrit dans une légende Instagram, partageant un carrousel d’images des défilés. « Nous venons de passer 2 nuits magiques à danser et à chanter avec un public des plus électrisants et passionnés et je n’oublierai jamais une seconde de cela. Je ne vous remercierai jamais assez. A bientôt 🔜 Lyon ! »

Taylor Swift se produit sur scène au stade Santiago Bernabéu le 29 mai 2024. – Xavi Torrent/TAS24/Getty Images pour la gestion des droits TAS

Swift a donné des spectacles consécutifs au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en Espagne, mercredi et jeudi. Pour la première nuitelle a reçu le soutien dans la foule d’un ami de longue date Blake Lively et les sœurs HAIM, Este Haim, Alana Haim et Danielle Haim.

Jeudi, Lively a été rejointe par son mari, Ryan Reynolds, pour sa première sortie Eras. Le Dead Pool L’acteur avait précédemment révélé qu’il était « excité » d’assister au concert.

« Je suis sur le point d’aller au spectacle de Madrid », a déclaré Reynolds dans une interview sur Aujourd’hui avec Hoda et Jenna plus tôt ce mois-ci. « Très excité, ma femme et mes enfants sont allés à cinq d’entre eux, cinq ou six maintenant. »

Le couple partage James, 9 ans, Inez, 7 ans, Betty, 4 ans et un quatrième enfant dont le nom n’a pas été révélé. Swift a nommé les filles de Lively et Reynolds dans son 2020 Folklore chanson « Betty ». Dans l’histoire fictive de l’amour au lycée, la pop star de 34 ans a nommé les trois personnages clés d’après ses amis de longue date enfants. Elle a interprété cette chanson lors de son premier concert à Madrid.

Dans une interview séparée sur Aujourd’huiReynolds avait déjà plaisanté en disant que lui et Lively attendaient que Swift leur dise le nom de leur quatrième bébé après que les co-animatrices Savannah Guthrie et Hoda Kotb ont demandé si l’enfant avait obtenu une vérification du nom sur le nouvel album du chanteur, Le département des poètes torturés.

Rachel Smith d’ET suivi plus tard avec Reynolds à propos du surnom du jeune, demandant comment ils l’appellent en attendant que Swift choisisse un nom officiel.

« Oh, toutes les lettres sont silencieuses », a-t-il plaisanté. « Cela ressemble juste à une légère brise qui souffle à ce stade, ce qui est vraiment difficile si vous vous fâchez contre l’enfant pour quelque chose… Ouais, ça ne marche pas. »

Taylor Swift se produit sur scène au stade Santiago Bernabéu le 29 mai 2024 à Madrid, en Espagne. – Xavi Torrent/TAS24/Getty Images pour la gestion des droits TAS

L’interprète de « Quinzaine » poursuit la tournée européenne de sa tournée Eras avec un retour en France au Groupama Stadium les 2 et 3 juin.

Plus tôt ce mois-ci, Swift en prestation à la Paris La Défense Arena en tant que petit ami Travis Kelce regardé. Lors de son 87ème spectacle Eras Tour — un nombre important car cela coïncide avec le maillot de Kelce pour les Chiefs de Kansas City – la chanteuse de 34 ans a semblé rendre hommage aux couleurs de l’équipe de son copain avec sa garde-robe, enfilant un costume bicolore jaune et rouge pailleté lors de la 1989 partie de son ensemble. (De son côté, Kelce a déjà dit que 1989 est son album préféré de Swift.)

Une source a déclaré à ET : « La 87ème émission de Taylor avait une signification non seulement à cause de la référence au numéro de maillot de football de Travis, mais aussi à cause des nombreux œufs de Pâques cachés dans l’émission sur Travis. C’était aussi la première fois que Travis pouvait entendre des chansons en direct qui On dit que c’est à son sujet, et il était ravi. »

Depuis la sortie de son 11ème album studio, Le département des poètes torturésen avril, Swift a a largement réorganisé son émission en direct pour inclure plusieurs chansons de l’album. Naturellement, Kelce a été vue en train de groover alors qu’elle chantait deux chansons qui, selon la rumeur, parleraient de leur relation : « Alors lycée » et « L’Alchimie« .

Plus récemment, une source a déclaré à ET ce mois-ci, l’enthousiasme grandit quant à l’avenir du couple ensemble.

« Taylor et Travis se portent à merveille, et leurs proches voient des fiançailles arriver le plus tôt possible », a déclaré la source. « Ils font un grand match et cela ne fait aucun doute. »

