Taylor Swift Canada: Les dates de la tournée Eras à Toronto annoncées

Taylor Swift réserve enfin une étape de la tournée Eras à Toronto et fait amende honorable avec un passage de six spectacles dans la ville.

L’auteure-compositrice-interprète « Anti-Hero » a annoncé jeudi qu’elle passerait près de deux semaines à Toronto à l’automne 2024.

Sa première série de concerts est réservée au Rogers Centre – une salle d’une capacité de plus de 50 000 personnes – les 14, 15 et 16 novembre, suivie d’un autre passage les 21, 22 et 23 novembre.

« Il s’avère que ce n’est PAS la fin d’une époque », a taquiné Swift sur Twitter tout en annonçant la deuxième étape de sa tournée à Miami, La Nouvelle-Orléans, Indianapolis et Toronto.

La méga pop star a déclaré que les billets ne sont pas encore en vente, mais ils le seront mercredi. En attendant, l’inscription vérifiée des fans pour les émissions de Toronto est maintenant ouverte.

La musicienne américaine Gracie Abrams, que Swift a qualifiée de l’une de ses amies préférées alors qu’elle se produisait ensemble dans l’Ohio, la rejoindra sur scène à Toronto.

En juin, les fans canadiens ont été laissés pour compte lorsque Swift a annoncé 40 nouvelles dates pour sa tournée Eras, dont le Mexique, l’Europe, l’Asie et l’Australie – sautant complètement le Canada.

Il semble que Swift ait hâte d’aplanir la période difficile avec les Canadiens – les seules autres villes qui ont eu six spectacles étaient Los Angeles et Singapour.

L’omission initiale a poussé le premier ministre Justin Trudeau à tweeter à Swift avec des paroles paraphrasées de ses propres chansons, en publiant : « C’est moi, salut. Je sais que des endroits au Canada aimeraient vous avoir. Alors, ne faites pas un autre été cruel. Nous espérons vous voir bientôt. »

Suite à l’annonce de la tournée de Swift au nord de la frontière américaine, le Premier ministre a tweeté : « Nous sommes prêts pour cela ».

Nous sommes prêts pour cela. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 3 août 2023

TAYLOR SWIFT AURA UN IMPACT « ÉNORME » SUR TORONTO

Le vice-président exécutif de Destinations Toronto, Andrew Weir, a déclaré que les spectacles de Swift auront un impact «énorme» sur les industries du tourisme et de l’hôtellerie de la ville au moment où elles en auront le plus besoin.

« C’est une période critique pour notre industrie, tout comme le moment où de nombreux voyages d’affaires commencent à diminuer, les voyages d’agrément pour les vacances n’ont pas encore vraiment repris », a déclaré Weir à CP24.

En tant que seule ville du pays avec des spectacles réservés, Weir a déclaré qu’il s’attend à ce que le rayon géographique des Swifties inondant Toronto soit important et, à son tour, reflète une valeur monétaire substantielle.

En moyenne, les fans d’Era Tour dépensent 1 300 $ US – soit plus de 1 700 $ au Canada – en billets, marchandises, alcool, nourriture, stationnement et hôtels, a déclaré le correspondant musical canadien Eric Alper à CP24.

Taylor Swift se produit lors de l’ouverture de sa tournée Eras le vendredi 17 mars 2023 au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona (AP Photo/Ashley Landis)

« Vous calculez cela, elle pourrait gagner entre 75 et 100 millions de dollars rien qu’en se basant sur ces six dates », a déclaré Alper.

Il note que plusieurs jours s’écoulent entre les spectacles de Swift à Toronto, ce qui pourrait laisser de la place pour que d’autres dates soient annoncées, ou même une visite rapide des scènes d’une autre grande ville, comme Montréal ou Vancouver.

LE TOUR ERAS JUSQU’ICI

La première étape de la tournée Eras a été lancée en mars avec la date finale prévue au Brésil fin novembre 2023. Après quelques mois pour reposer ses cordes vocales, Swift sera de retour sur scène à Tokyo en février 2024.

Le concert de trois heures emmène les fans à travers les époques de la carrière de 17 ans de la lauréate d’un Grammy, allant de « Love Story » à sa première époque à son plus récent « Anti-Hero ».

Avec la première partie de la tournée presque dans le rétroviseur, Swift a écrit : « Je suis vraiment époustouflé que nous ayons une dernière ville sur l’étape américaine », sur Instagram cette semaine avant de se rendre à Santa Clara.

Taylor Swift se produit lors de sa tournée Eras. « Karma » de Swift est l’un des prétendants d’AP pour la chanson de l’été. (AP Photo/Ashley Landis, Fichier)Plus de la moitié de la période de huit mois, et le battage médiatique pour sa tournée n’a fait que s’intensifier, son concert à Seattle générant une activité sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 2,3 la semaine dernière.

Alors que les Swifties canadiens se réjouissent des nouvelles dates de tournée, l’obtention de billets pourrait être une bataille en soi. Lorsque les billets pour la première étape de sa tournée Eras ont été publiés, Swift a cassé Ticketmaster avec un approvisionnement insuffisant pour répondre à la demande extraordinaire des fans.