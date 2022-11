Taylor Swift brise le silence sur le fiasco de Ticketmaster

Taylor Swift a rompu son silence sur le fiasco de la vente de billets Ticketmaster vendredi.

Ticketmaster annulé la vente publique de “The Eras Tour” après que le site ait vendu plus de 2 millions de billets lors des préventes pour l’événement, laissant de nombreux fans bouleversés et en colère.

“Il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans”, a écrit Swift sur les réseaux sociaux.

“Nous faisons cela depuis des décennies ensemble et au fil des ans, j’ai apporté tant d’éléments de ma carrière en interne. Je l’ai fait SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe. qui se soucient autant de mes fans que moi. C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

“Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais pas excuser qui que ce soit parce que nous leur avons demandé, plusieurs fois, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous avait assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir .”

“Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. Merci de vouloir être là. Vous n’avez aucune idée à quel point cela moyens.”

Le silence de Swift a initialement frustré les fans, beaucoup se rendant sur Twitter pour exprimer leur déception.

“Je ne peux pas vous soutenir en célébrant vos nominations aux Grammy et en continuant à publier des remixes que les fans sont obligés d’acheter pendant que vous restez silencieux sur la catastrophe de @Ticketmaster”, une longue date fan a écrit .

“Je ne peux pas croire que Taylor Swift ne parle toujours pas de Ticketmaster”, a écrit un autre.

Une autre l’utilisateur a tweeté, “@taylorswift13 rester silencieux pendant tout cela en dit long. Nous ne sommes tous qu’un signe dollar.”

De nombreux fans se sont assis dans le File d’attente Ticketmaster pendant des heures à attendre pour obtenir des billets Swift lors de la prévente mardi. Le site de vente de billets a suspendu les files d’attente de l’heure normale du centre, retardé les horaires de la côte ouest et repoussé la prévente de Capital One à mercredi pour répondre à la demande.

“Si Chick Fil A était en charge de la file d’attente Ticketmaster, j’aurais eu des billets Taylor Swift en MINUTES juste en disant,” un utilisateur de Twitter a écrit .

“Être assis dans la file d’attente de Ticketmaster alors qu’il est en pause me fait vraiment souhaiter de n’avoir jamais entendu une chanson de Taylor Swift de ma vie et de ne pas savoir qui elle était”, un autre utilisateur ajouté .

Ticketmaster a par la suite annulé la mise en vente publique de billets prévue pour vendredi en raison d’une “forte demande” et d’un “inventaire de billets restant insuffisant”.

Après l’annulation, les prix des billets ont explosé sur les sites de revente. Les sièges Nosebleed dans une multitude de salles ont dépassé les 1 000 $ vendredi. Les billets au sommet du stade Arrowhead à Kansas City ont atteint plus de 2 000 $.

Quatorze millions de personnes ont tenté d’acheter Billets en prévente pour Taylor Swift mardi, a déclaré le PDG du principal actionnaire de Ticketmaster.

Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a parlé du fiasco des billets lors d’une apparition sur “Squawk on the Street” de CNBC. Les fans vérifiés ont reçu des codes pour participer à la prévente de Ticketmaster mardi, mais beaucoup ont affirmé que leurs codes ne fonctionnaient pas.

“C’est une fonction de Taylor Swift. Le site était censé s’ouvrir à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift”, a déclaré Maffei. “Nous avons eu 14 millions de personnes sur le site, y compris des bots, qui ne sont pas censés être là.”

La demande “aurait pu remplir 900 stades”, a-t-il déclaré.

