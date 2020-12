Taylor Swift annonce Evermore | Avec l’aimable autorisation de Republic Records

Avec Evermore, Swift transforme ses vibrations éprouvantes de responsabilité en actif.

Le nouvel album de Taylor Swift Toujours, qui a chuté jeudi à minuit dans une sortie surprise, était le deuxième album surprise de Swift de 2020. Il vient après le très acclamé de juillet Folklore et alors que Swift continue de réenregistrer ses anciens maîtres (elle a un peu taquiné la nouvelle « Love Story » plus tôt en décembre). Jésus, vous pourriez être pardonné de penser quand Swift a annoncé Toujours moins de 24 heures avant sa sortie. Dort-elle jamais?

Mais cette tendance à la productivité s’inscrit dans un consensus populaire émergent sur Taylor Swift. Ce qui est le plus convaincant chez Swift, les commentateurs ont commencé à être d’accord, c’est à quel point elle travaille et à quel point elle prend ce travail au sérieux. C’est un contraste saisissant avec le consensus sur Taylor Swift il y a quelques années, alors qu’elle était largement considérée comme une essayante dont le travail acharné était rebutant.

«Taylor Swift n’est pas très douée pour l’indifférence», a fait remarquer un critique en 2017, concluant qu’elle apprécierait probablement Réputation plus « si Taylor Swift n’était pas si difficile. »

Pour Vulture en 2015, Lindsay Zoladz a décrit un moment cringey de Swift 1989 tournée de concerts: Swift donne au public «le regard que la jeune ingénue aux yeux écarquillés donne aux gratte-ciel scintillants dans son film sur le passage à l’âge adulte juste après avoir quitté le Greyhound», alors que tout autour d’elle, la foule portait des bracelets en plastique lumineux qui brillait de couleurs variées et pulsait au rythme de ses chansons. «Pensez-vous que Taylor contrôle ces avec son esprit? » Plaisanta Zoladz. Et c’était le fait que Swift essayait si dur, régulant tout si étroitement que vous pouviez voir la sueur, qui a fait grincer des dents le moment.

À Jezebel, Jia Tolentino a déclaré que l’éclat régimenté et précis de la même tournée de concerts lui avait fait penser à Swift comme «un mannequin animé, une Rockette sur XR Adderall».

Swift «est une pop star impitoyable et publiquement capitaliste», a conclu Gawker dans un article intitulé «Taylor Swift n’est pas votre ami».

Le consensus était que Swift était tellement déterminée à devenir une mégastar qu’elle a dépassé et s’est révélée fausse. Ses qualités de maniaque de contrôle de type A et d’essayage la faisaient paraître calculée.

Mais même à l’ère du pic de réaction de Swift de 2015 à 2019, il y avait un sentiment brassicole que les mêmes tendances de contrôle-freak étaient convaincantes, voire admirables, lorsque Swift les appliquait non pas à son personnage public mais à son art de la chanson.

«La musicalité automatique de Swift – exposée seulement brièvement derrière une guitare pour une chanson et un piano pour une autre – est aussi physiquement magnétique que n’importe quelle routine chorégraphiée», a écrit Tolentino à ce sujet. 1989 tournée de concerts.

Et l’idée que le travail acharné de Swift n’était pas un handicap mais, en fait, un atout majeur a commencé à s’unir autour d’elle après la sortie de Mlle Americana, le documentaire Netflix sur Swift qui a fait ses débuts en janvier. Comme presque toutes les critiques l’ont noté, l’une des parties les plus intéressantes du film consistait simplement à regarder des nouilles Swift sur son piano pendant qu’elle écrivait ses chansons.

«Elle écrit des paroles et des mélodies rapidement, apparemment sans effort, tandis que ses collaborateurs s’efforcent de suivre son rythme», a écrit Rachel Handler pour Vulture, notant que la version acoustique non produite de Swift de «ME!» sonnait mieux que le produit final.

«C’est un plaisir constant de regarder Swift travailler et de voir la joie qui se répand sur son visage alors qu’elle intrigue à travers un couplet ou une mélodie», a écrit Amanda Petrusich au New Yorker. «Chaque fois qu’elle termine une chanson, elle semble la considérer avec un véritable émerveillement.»

« Les passages les plus saisissants du film sont quand nous voyons Swift simplement faire son travail, évoquant des paroles parfaitement vagues mais succinctes alors que certains producteurs poussent un synthé à côté d’elle », a déclaré Richard Lawson à Vanity Fair. «C’est un plaisir de la voir créer, parce qu’elle est si douée pour ça. C’est à ce moment-là que tout semble vraiment organique, non verni, non compromis par aucune tentative de lisser la réalité.

Et quand Folklore frappé en juillet, il a continué ce récit de Swift en tant qu’artisan sérieux: quelqu’un qui a mis le travail et qui était bon au travail. Une partie de ce qui distingue Folklore à partir des autres disques récents de Swift, il y avait le manque de pop lisse et conçue avec précision pour la radio. Au lieu de cela, il était rempli de mélodies plus calmes et épurées qui permettaient aux talents de Swift en tant que parolier de briller. De plus, en mettant en valeur cette compétence alors qu’elle était sous verrouillage, Swift ne faisait que souligner davantage son éthique de travail enviable.

Les albums précédents de Swift, écrits par Laura Snapes pour le Guardian, avaient été épuisants, remplis de «le sentiment que l’un des plus grands auteurs-compositeurs de la pop de tous les temps surcompensait malgré son talent évident. Mais avec Folklore, tout cela a changé: « Folklore prouve qu’elle peut s’épanouir loin du bruit.

«Il y a un peu de l’esprit Rosie the Riveter», a écrit Chris Willman à Variety, «dans la façon dont Swift est devenu le premier grand artiste pop à livrer un album de premier rang qui est passé de la germination à être complètement verrouillé au milieu d’un national confinement. »

L’idée de la pop star dont le travail acharné et le courage deviennent glamour et ambitieux n’est pas nouvelle. Beyoncé, la reine de la pop de notre ère Rise and Grind, l’a perfectionnée. Mais c’est nouveau pour Swift, et cela suggère qu’elle a enfin trouvé un moyen de canaliser ses vibrations de bourreau de travail loin du sentiment de contrôle qui a animé sa période de contrecoup et vers quelque chose de plus significatif et souhaitable.

«Swift a toujours semblé le plus elle-même comme l’auteur-compositeur au talent précoce», remarque Carl Wilson dans Slate’s Toujours la revue; «Le côté pop-star est l’endroit où sa maladresse d’étudiante A fait le plus surface.»

Swift elle-même parle de son éthique de travail avec une certaine ambivalence. Dans un profil de Rolling Stone en 2009, elle se souvient avoir été incapable de s’empêcher de pratiquer sur sa première guitare. «Quand j’ai pris la guitare, je ne pouvais pas m’arrêter», dit-elle. «Je jouais littéralement jusqu’à ce que mes doigts saignent – ma mère devait les coller, et vous pouvez imaginer à quel point cela m’a rendu populaire: ‘Regardez ses doigts, si bizarre.’» (L’image du sang sur une guitare ici est un très Swifty spin sur l’un de ses premiers grands succès, « Teardrops on My Guitar. »)

Dans son documentaire récemment sorti Folklore: Les sessions du studio Long Pond, elle note que le Folklore Le morceau «Mirrorball» traite de ses sentiments mitigés au sujet de son envie de travailler. «J’ai écrit cette chanson juste après que tous mes spectacles aient été annulés», dit-elle, avant de citer ses propres paroles: «Je suis toujours sur cette corde raide. J’essaie toujours de tout pour que vous vous moquiez de moi.

«Je sais que j’ai une excuse pour m’asseoir et ne rien faire», dit-elle, «et je ne le suis pas. Je ne sais pas pourquoi.

Avec Folklore, Swift s’est frayé un chemin à travers le dur travail de trouver un moyen de ramener les foules à elle. Et maintenant qu’elle a compris ce qui a fonctionné la première fois, voici Toujours, Folklorel’album soeur de continuez de la regarder.