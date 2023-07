Taylor Swift, Beyoncé et Springsteen pourraient aggraver l’inflation avec la « tourflation »

Beyoncé se produit sur scène lors du « RENAISSANCE WORLD TOUR » au PGE Narodowy le 27 juin 2023 à Varsovie, en Pologne. Kévin Mazur | Image filaire | Getty Images

Alors que l’inflation reste élevée dans de nombreux pays du monde, les économistes se sont retrouvés à envisager un contributeur potentiel surprenant : les concerts de musique. Beyoncé en est actuellement à sa première tournée solo depuis 2016, « Renaissance », et Taylor Swift remplit les stades avec sa tournée Eras qui a suscité l’indignation à propos du pouvoir de Ticketmaster et de Live Nation sur la billetterie d’événements en direct. Ailleurs, Bruce Springsteen, Elton John, Harry Styles et Ed Sheeran envahissent les stades, avec des millions de personnes affluant pour voir les stars – même s’il y a un prix élevé à payer pour les billets, les voyages et l’hébergement. Pendant ce temps, l’inflation reste obstinément élevée dans de nombreuses économies développées malgré les hausses de taux d’intérêt conçues pour faire baisser les prix. Les derniers chiffres pour le Royaume-Uni ont dépassé les attentes à 8,7% sur une base annuelle, tandis que l’indice des prix à la consommation américain pour mai a augmenté de 4% par rapport à l’année précédente. Mais qu’est-ce que les concerts et l’économie ont à voir les uns avec les autres ? Potentiellement beaucoup, selon certains économistes.

Du prix des billets aux hôtels

De Natalie Merchant à The Who, Klaus Baader, économiste en chef mondial chez Société Générale, a des billets pour voir divers artistes cette année. « L’une des choses qui m’a bien sûr frappé, c’est à quel point les prix des concerts sont devenus extrêmement élevés », a-t-il déclaré à CNBC Make It. Et cela ne s’arrête pas au prix d’un billet. « Tous les prix autour ont aussi explosé… Ce n’est pas seulement que les billets deviennent plus chers. C’est aussi que votre bière ou votre cidre ou votre Coca-Cola ou votre hot-dog sur place sont également devenus beaucoup plus chers. , » il expliqua. Les coûts potentiels de voyage et d’hébergement sont également élevés – un phénomène observé par Filip Andersson, responsable de la recherche pour la Suède à la Danske Bank. L’impact de la première étape de la tournée de Beyoncé à Stockholm, en Suède, sur l’indice des prix à la consommation du pays est « évident », a-t-il déclaré, en particulier en ce qui concerne l’hébergement. « Dans les chiffres de l’inflation suédoise en mai, les prix des hôtels ont augmenté plus que d’habitude pour mai », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « Les hôtels de la région de Stockholm auraient été complets les semaines autour de l’événement et les prix ont donc grimpé en flèche. » Comme près d’un tiers des chambres d’hôtel suédoises se trouvent dans la région de Stockholm, la flambée des prix a eu un impact national bien qu’elle soit liée à un événement local, a déclaré Andersson. Cela indique que non seulement les coûts d’assistance aux concerts sont plus élevés en raison de l’inflation, mais qu’ils peuvent également y contribuer. Cependant, tous les économistes ne sont pas aussi convaincus. « Je serais un peu surpris s’il y avait un impact visible d’un concert particulier sur les chiffres de l’inflation, mais ce n’est pas impossible », a déclaré Philip Shaw, économiste en chef chez Investec, à CNBC Make It. « Je soupçonne qu’il y a un impact sur l’inflation globale du fait que les prix des concerts deviennent plus chers. Ce n’est pas nécessairement dû à un artiste en particulier », a-t-il déclaré, ajoutant que les prix des concerts eux-mêmes semblent cependant avoir augmenté.

Facteurs économiques sous-jacents

Il existe une série de facteurs sous-jacents à cette augmentation du coût des billets, selon les économistes ; certains liés à des modèles économiques plus larges et d’autres liés à la culture du concert dans un monde post-pandémique. « Les gens ne sont pas allés à un concert depuis longtemps et l’artiste n’a pas tourné depuis longtemps, donc ils partent pour de très, très grandes tournées à la fois en termes d’ampleur de chaque concert individuel et aussi en termes de leur ampleur, leur portée et leur durée », explique Baader de Société Générale.

Taylor Swift se produit sur scène pendant la première nuit de Taylor Swift | The Eras Tour au Nissan Stadium le 05 mai 2023 à Nashville, Tennessee. John Shearer/tas23 | Getty Images Divertissement | Getty Images

Il a également souligné les changements dans la façon dont les musiciens réalisent des bénéfices, un point auquel Shaw a fait écho. « Les modèles d’artistes ont changé, passant de la vente de CD et de vinyles à la vente d’une plus grande partie de leurs revenus provenant de concerts », a déclaré Shaw. Des changements économiques plus larges pourraient également être en jeu, en particulier dans les pays qui ont appliqué des restrictions strictes pendant la pandémie. Les gens « meurent pour ce type de consommation », a déclaré Baader, et en raison de l’augmentation des économies des ménages laissées par la pandémie, les gens peuvent se permettre des prix plus élevés.

Un impact durable ?