Taylor Swift, Beyoncé et Barbenheimer aident les consommateurs à dépenser

« Ces catégories devraient à elles seules connaître des changements massifs afin d’avoir un impact sur l’activité économique globale », a déclaré Wolfe dans une note adressée à ses clients. « Et ils l’ont fait. »

Ces secteurs représentent respectivement environ 0,2 % et 0,05 % de l’indice total. Cela signifie que les fans se sont présentés et ont dépensé suffisamment dans ces domaines d’activité généralement minuscules pour améliorer considérablement la santé de l’économie américaine dans son ensemble.

Dans l’ensemble, Sarah Wolfe, économiste chez Morgan Stanley, a déclaré que les revenus « sans précédent » liés à ces événements devraient ajouter un septième de point de pourcentage à la croissance de la consommation au cours du trimestre. Ils relèvent des parties consommation de films et divertissements en direct non sportifs de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, connu sous le nom de PCE.

Les dépenses réelles devraient augmenter de 1,9% au troisième trimestre, aidées en partie par les tournées des stades des superstars de la musique Taylor Swift et Beyoncé, ainsi que par les superproductions cinématographiques de l’été « Barbie » et « Oppenheimer », selon Morgan Stanley. Mais le halo économique pourrait être de courte durée, a prévenu mercredi la société.

« Les facteurs qui stimulent la consommation au troisième trimestre sont extraordinaires », a déclaré Wolfe. « Au quatrième trimestre, non seulement ces facteurs s’estompent, mais l’expiration en octobre du moratoire sur les prêts étudiants pèse encore davantage sur la consommation. »

Mais la fin de ces tournées musicales aux États-Unis et la baisse de l’audience des salles de cinéma pour ces films le reste de l’année pourraient entraîner un « effet gueule de bois » de 0,6 point de pourcentage sur les dépenses de consommation au quatrième trimestre. Dans le même temps, Wolfe a déclaré que le retour des remboursements des prêts étudiants cet automne devrait faire baisser la consommation d’un autre huitième de point de pourcentage.

Les tournées « Eras » de Taylor Swift et « Renaissance » de Beyoncé ont rempli les stades à travers le pays et créé un buzz en ligne.

La tournée de Swift, en particulier, a attiré l’attention pour son marché de revente coûteux et le fiasco de l’achat de billets qui a amené un examen minutieux à Ticketmaster depuis les fans et les législateurs. Beyoncé a fait la une des journaux nationaux pour payer pour que le système de métro de Washington, DC, continue de fonctionner plus tard après que son spectacle ait été retardé en raison du mauvais temps.

Les deux tournées ont été reconnues pour avoir stimulé l’économie des villes qu’elles visitent alors que les fans sillonnent le pays pour avoir la chance de voir les chanteurs. Les concerts et les films combinés ont également incité les participants à s’habiller de manière appropriée, les encourageant à dépenser davantage pour de nouvelles tenues et accessoires comme des bracelets d’amitié et des fedoras noirs personnalisés.

L’impact a attiré l’attention de tous, des propriétaires d’entreprises locales à la Réserve fédérale. Le mois dernier, le La Fed de Philadelphie a annoncé les réservations d’hôtels lorsque Swift est arrivé en ville ont montré leur plus forte croissance depuis le début de la pandémie.

« Malgré le ralentissement de la reprise du tourisme dans la région dans son ensemble, un contact a souligné que mai était le mois le plus fort pour les revenus hôteliers à Philadelphie depuis le début de la pandémie, en grande partie à cause d’un afflux d’invités pour les concerts de Taylor Swift dans la ville. « , ont déclaré les responsables de la banque centrale dans le Livre Beige, un résumé de l’activité économique publié huit fois par an.

Swift a annoncé jeudi qu’une version filmée de sa tournée ferait ses débuts en salles le 13 octobre, à l’origine le même jour que le nouveau film « Exorcist » de Blumhouse Productions et Universel . Le couple est devenu connu en ligne sous le nom de #Exorswift avant que la date de sortie du dernier opus « Exorcist » ne soit avancée. Même si la tournée du film peut augmenter les ventes de billets de cinéma, le quatrième trimestre devrait déjà connaître de fortes ventes compte tenu de la proximité des Oscars.

C’est la deuxième fois cette année que deux films sans rapport sortis le même jour s’entremêlent. Warner Bros. « Barbie » et « Oppenheimer » d’Universal sont devenus connus sous le nom de « Barbenheimer », et le duo a fait grimper les chiffres du box-office le mois dernier, alors même que deux grèves syndicales à Hollywood ont pratiquement interrompu la production de films.

« Barbie » est devenu le film le plus rentable aux États-Unis cette année, tandis que « Oppenheimer » est désormais le troisième film le plus performant de l’histoire du réalisateur Christopher Nolan au niveau national. Avec l’aide d’autres films, le week-end d’ouverture a été le quatrième plus important jamais enregistré au box-office américain.

Les détaillants ont particulièrement sauté sur l’engouement pour Barbie, vendant des produits à thème allant des chaussures à talons aux flotteurs de piscine.