Taylor Swift, Bad Bunny et d’autres pourraient disparaître de TikTok alors que le conflit de licence déborde

Universal Music Group, qui représente des artistes tels que Taylor Swift, Drake, Adele, Bad Bunny et Billie Eilish, déclare qu’il n’autorisera plus sa musique sur TikTok maintenant qu’un accord de licence entre les deux parties a expiré.

UMG a déclaré qu’elle n’avait pas accepté les termes d’un nouvel accord avec TikTok et prévoyait de cesser de concéder sous licence le contenu des artistes qu’elle représente sur la plate-forme de médias sociaux appartenant à ByteDance, ainsi que sur les services TikTok Music.





L’accord de licence entre UMG et TikTok a expiré mercredi.

Dans une lettre adressée mardi aux artistes et auteurs-compositeurs, UMG a déclaré avoir fait pression sur TikTok sur trois questions : “une compensation appropriée pour nos artistes et auteurs-compositeurs, la protection des artistes humains contre les effets néfastes de l’IA et la sécurité en ligne des utilisateurs de TikTok”.

UMG a déclaré que TikTok proposait de rémunérer ses artistes et auteurs-compositeurs à un taux qui ne représente qu’une fraction de celui que paient d’autres grandes plateformes sociales, ajoutant que TikTok ne représente qu’environ 1 % de ses revenus totaux.

“En fin de compte, TikTok essaie de créer une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur pour la musique”, a déclaré UMG.

TikTok a repoussé les affirmations d’UMG, affirmant avoir conclu des accords « d’abord avec les artistes » avec tous les autres labels et éditeurs.

“De toute évidence, les actions égoïstes d’Universal ne sont pas dans le meilleur intérêt des artistes, des auteurs-compositeurs et des fans”, a déclaré TikTok.

Pourtant, Universal Music a également qualifié les nouvelles technologies de menace potentielle pour les artistes et a déclaré que TikTok développait des outils pour permettre, promouvoir et encourager la création musicale par l’IA. UMG a accusé la plateforme « d’exiger un droit contractuel qui permettrait à ce contenu de diluer massivement le pool de redevances pour les artistes humains, dans une démarche qui n’est rien de moins qu’un parrainage du remplacement des artistes par l’IA ».

UMG a également contesté ce qu’elle a décrit comme des problèmes de sécurité sur TikTok. UMG n’est pas satisfaite des efforts de TikTok pour lutter contre ce qu’elle considère comme des discours de haine, de sectarisme, d’intimidation et de harcèlement. Il a déclaré que la suppression du contenu troublant de TikTok est un « processus extrêmement lourd et inefficace qui équivaut à l’équivalent numérique de « Whack-a-Mole ».

UMG a déclaré avoir proposé à TikTok de prendre des mesures similaires à celles utilisées par certains de ses autres partenaires de plateformes de médias sociaux, mais que cela a d’abord été accueilli avec indifférence, puis avec intimidation.

“Alors que nos négociations se poursuivaient, TikTok a tenté de nous intimider pour que nous acceptions un accord d’une valeur inférieure à l’accord précédent, bien inférieur à la juste valeur marchande et ne reflétant pas leur croissance exponentielle”, a déclaré UMG. « Comment a-t-il essayé de nous intimider ? En supprimant sélectivement la musique de certains de nos artistes en développement, tout en gardant sur la plateforme nos stars mondiales qui attirent le public.

TikTok, cependant, a déclaré qu’Universal Music place « sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes et auteurs-compositeurs ».