Taylor Swift avait un jour Diddy sur sa liste de rendez-vous de rêve pour le bal : « Il est gentil avec moi »

Une interview refaite à la surface de 2011 montre Swift parlant avec tendresse de Diddy

Taylor Swift rêvait autrefois d’emmener Sean « Diddy » Combs au bal de promo.

Dans un clip refait surface de 2011 de Le spectacle Rachael Rayla pop star alors âgée de 21 ans a dû choisir son groupe de bal fantastique parmi une série de photos de célébrités. Swift a choisi un mélange de stars, dont Diddy, se réjouissant qu’il avait « toujours été très gentil » avec elle.

Le clip, récemment refait surface sur TikTok, montre Ray défiant Swift avec des questions rapides comme à qui elle voudrait emprunter une tenue ou avec qui elle voudrait aller sur la piste de danse.

En ce qui concerne son équipe de rêve pour le bal, Swift a rassemblé de manière ludique un « groupe vraiment amusant » de stars, dont Katy Perry, JLo, Sheryl Crow et Justin Timberlake. Mais le nom final qui a fait sourciller les fans n’était autre que Diddy, qu’elle a décrit avec tendresse comme « un gentleman ».

Le gagnant de plusieurs Grammy Awards a ajouté: « Il serait amusant d’être dans le groupe du bal », ce qui a incité Ray à rire de la programmation des « rendez-vous bizarres pour le bal ».

Actuellement, Diddy fait face à de graves accusations, notamment de racket et de trafic sexuel, et attend son procès dans le célèbre centre de détention MDC de Brooklyn, où étaient détenues d’autres personnalités de premier plan comme Jeffrey Epstein et R. Kelly.