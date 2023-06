Taylor Swift pensait-elle que Meghan Markle était un problème ? Savait-elle trop bien les frictions familiales entre la famille royale britannique et le duc et la duchesse de Sussex ? N’était-elle pas prête pour une apparition sur le podcast « Archetype » de Markle ?

Le monde pourrait ne jamais le savoir.

Un peu plus d’une semaine après qu’il a été annoncé que l’organisation de Markle et du prince Harry, Archewell, s’était mutuellement séparée de son partenariat avec Spotify, il a été rapporté que Markle avait écrit une note personnelle à Swift, lui demandant de venir sur son podcast aujourd’hui disparu.

Swift aurait rejeté l’offre via son représentant, a rapporté le Wall Street Journal.

Un représentant de Swift n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

Le rapport du Journal a développé les relations que le duc et la duchesse ont entretenues à Hollywood après leur tristement célèbre départ en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020 et la naissance consécutive de leur organisation à but non lucratif Archewell.

Ils signeraient des accords avec Netflix et Spotify cette année-là, à commencer par leur documentaire lucratif « Harry & Meghan », qui a été créé en décembre 2022.

Selon le rapport, les employés ont estimé que le documentaire était essentiel pour poursuivre la relation avec Netflix.

Leur deuxième projet, « Live to Lead », a également fait ses débuts en décembre de la même année, mais n’a pas réussi à atteindre le top 10 de Netflix.

Leur programme pour enfants, « Pearl », a été précédemment abandonné par le service de streaming.

Le couple a plusieurs projets en cours avec la plateforme, bien que des initiés aient suggéré au point de vente que Netflix ne renouvellera probablement pas leur accord, qui expire en 2025.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les choses avec Spotify ne sont pas non plus simples.

Le podcast « Archetypes » de Markle a été un succès immédiat, avec le podcast mettant en vedette des invités spéciaux Serena Williams, Mariah Carey et Mindy Kaling dans les trois premiers épisodes.

Cependant, selon le rapport, c’est le prince Harry qui n’a pas rempli sa part du marché, car l’accord initial avec Spotify incluait « chacun des Sussex exprimant et étant directement impliqué dans un podcast ».

Malgré leur succès, leur travail n’aurait pas été sans défauts. Les personnes qui travaillaient pour le couple ont fait allusion au fait que l’auteur « Spare » et sa femme n’étaient pas expérimentés dans l’espace des podcasts, manquaient de direction et sous-estimaient la quantité de travail nécessaire pour produire du contenu.

Spotify et Netflix avaient réduit les coûts – et le contenu – et n’étaient apparemment pas satisfaits que le couple n’ait pas produit autant qu’ils l’avaient prévu.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En janvier, au milieu d’une annonce de plusieurs promotions et de nouvelles embauches, Archewell s’est également séparé de deux de ses cadres supérieurs.

Ni Ben Browning, responsable du contenu pour Archewell Productions et Archewell Audio, ni Fara Taylor, responsable du marketing pour Archewell, ont continué avec l’entreprise.

« Ben et Fara ont fait partie intégrante de la création et de l’exécution de nombreux projets acclamés par la critique et le commerce au cours de leur mandat. Ils ont fourni de manière experte du contenu et des campagnes qui ont dépassé les attentes et ont fait leur marque dans l’air du temps culturel », un communiqué de presse obtenu par Fox Nouvelles lecture numérique. « Ils ont joué un rôle essentiel en aidant à raconter les histoires du duc et de la duchesse jusqu’à présent et le couple reste extrêmement reconnaissant pour leur soutien dans ces projets vitaux de » retour en arrière « , car ils regardent maintenant vers l’avenir. »

Les représentants du duc et de la duchesse n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.