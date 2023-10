Taylor Swift au MetLife Stadium pour regarder les Chiefs de Travis Kelce

EAST RUTHERFORD, NJ –

Taylor Swift ne pouvait pas laisser passer une autre occasion de regarder Travis Kelce sur le terrain de football.

Le 12 fois lauréat d’un Grammy Award est arrivé au MetLife Stadium environ 40 minutes avant le coup d’envoi dimanche soir pour regarder Kelce et ses Chiefs de Kansas City affronter les Jets de New York.

SNY a publié une vidéo de Swift, portant un short en jean bleu, un haut noir à manches longues et une veste en cuir, entrant dans la zone de sécurité du stade avec les acteurs Ryan Reynolds, Blake Lively et Hugh Jackman. L’émission télévisée de NBC a coupé Swift à plusieurs reprises pendant le match, y compris une photo de la superstar de la pop avec son bras autour de la mère de Kelce, Donna, qui portait le maillot n°87 de son fils.

L’apparition de Swift survient une semaine après qu’elle se soit rendue au Arrowhead Stadium – parée de rouge et de blanc – pour assister à la déroute 41-10 des Chiefs contre les Bears de Chicago à domicile dans une suite aux côtés de Donna Kelce. Swift a profité d’une invitation du groupe All-Pro pour regarder le match et a apparemment dû voir davantage Kelce et les Chiefs en action.

Swift est en pause dans sa tournée Eras, qui reprend le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine. NBC a diffusé une publicité pour la tournée environ 20 minutes avant le coup d’envoi.

Le MetLife Stadium est un endroit familier pour Swift, qui y a donné trois concerts à guichets fermés en mai. Parmi les personnes présentes à deux de ces spectacles se trouvait le quart-arrière des Jets Aaron Rodgers, qui est revenu dans l’équipe ce week-end après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche lors du quatrième jeu de ses débuts avec New York le 11 septembre.

Rodgers a assisté à une réunion d’équipe samedi soir et était au stade pour regarder l’échauffement des joueurs depuis la ligne de touche dimanche soir.

Ni Swift ni Kelce n’ont révélé de détails sur leur relation. Kelce a déclaré sur son podcast « New Heights with Jason and Travis Kelce » plus tôt cette semaine que Swift « avait l’air incroyable » pendant le match.

« Tout le monde parlait d’elle et sous un grand jour », a déclaré Kelce à propos du temps passé dans la suite. « Et en plus de ça, vous savez, la journée s’est parfaitement déroulée pour les fans des Chiefs. Bien sûr, nous avons tout écrit, mesdames et messieurs. »

Kelce avait invité Swift à ce match après avoir essayé – et échoué – de lui offrir un bracelet d’amitié lorsque sa tournée Eras faisait escale à Kansas City.

—



Le rédacteur d’AP Sports, Dave Skretta, a contribué à ce rapport.