Puisque nous sommes à environ 30 minutes du coup d’envoi…

Taylor Swift est entrée dans le bâtiment L’Eras ​​Tour a officiellement fait une autre étape au MetLife Stadium. L’artiste, 12 fois lauréat d’un Grammy, a passé un détecteur de métaux dimanche soir. L’ami de Swift, Ryan Reynolds, était également avec le chanteur au match et elle a été aperçue ce week-end avec l’épouse de l’acteur, Blake Lively.

La mise au jeu QB qui aurait pu être Elsa / Getty Images Mahomes et Rodgers ont un mot avant le match de dimanche.

À la fin de la semaine dernière : Colin Kaepernick écrit une lettre proposant de rejoindre les Jets après la blessure d’Aaron Rodgers Sept ans après sa dernière prise dans la NFL, Colin Kaepernick pense qu’il peut encore aider une équipe qui a besoin d’un quart-arrière, même si cela signifie jouer dans l’équipe d’entraînement. L’ancien signaleur des 49ers de San Francisco, qui a quitté la ligue de manière controversée, a écrit une lettre aux Jets la semaine dernière pour demander une chance de jouer le quart-arrière pour eux, mais avec une touche d’originalité. Plutôt que de faire pression pour le poste de quart-arrière titulaire des Jets alors que l’équipe se débat à la suite de la blessure mettant fin à la saison de la star Aaron RodgersKaepernick a demandé une opportunité d’être le quart-arrière de l’équipe d’entraînement de l’équipe. Cliquez ici pour lire l’histoire complète.

L’automne pourrait être long et froid en Nouvelle-Angleterre Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, autrefois fiers, sont tombés à 1-3 après une défaite texane de 38-3 contre les Cowboys hôtes. Dak Prescott a lancé pour 261 verges et un touché sans choix alors que Dallas s’est amélioré à 3-1. Le quart des Pats Mac Jones a lancé deux interceptions pour les Patriots, qui en sont maintenant à leur quatrième saison sans Tom Brady.

Aaron Rodgers, blessé, est sur la touche Kelce se tient à côté de Rodgers, qui s’est déchiré le tendon d’Achille quelques jeux seulement après le début de la saison.

Et puis il y avait deux…. équipes 4-0 dans la NFL Les Niners, propulsés par les quatre touchés de Christian McCaffrey, se sont améliorés à 4-0 grâce à leur victoire 35-16 sur les Cardinals. Philadelphie, vainqueur de la prolongation contre Washington plus tôt dans la journée, et San Francisco sont les seules équipes de football à 4-0.

Swift et Kelce inspirent une farce virale sur TikTok Taylor Swift a-t-elle mis Travis Kelce sur la carte ? C’est la base de la dernière farce de TikTok, dans laquelle les gens trollent leurs partenaires amoureux du football en publiant des vidéos suggérant que la pop star a rendu célèbre l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City. (Il a remporté deux Super Bowls. Et a animé l’émission « Saturday Night Live » de NBC. ») La farce, qui a commencé après que Swift ait été repéré lors du match des Chiefs de dimanche dernier, implique que des personnes s’enregistrent secrètement en disant à leurs partenaires que Swift a mis Kelce sur la carte et que personne ne savait qui il était avant son association avec Swift. Les réactions, principalement de la part des petits amis et des maris, vont du choc à l’indignation. « Quoi? Tu plaisante, n’Est-ce pas? » un partenaire demandé en réponse. « Bébé, ce n’est pas ce qui s’est passé », dit un autre partenaire. « Oh, mon Dieu, ne le fais pas », a déclaré un autre partenaire. « Ne dis pas ça! » Lire l’histoire complète ici.

Chargeurs 24, Raiders 17 Lors de la première finale de la fenêtre tardive, les Chargers, hôtes, ont eu du mal à battre les Raiders, qui étaient privés de leur QB de départ.

La partie à Santa Clara est peut-être réglée, mais… Brock Purdy a poussé dans la zone des buts à 1 mètre alors que ses 49ers augmentaient leur avance, 35 à 16. L’issue est décidée depuis un moment déjà. Mais pour ceux qui se demandaient si les Cardinals pourraient maintenir le match à moins de 16,5 points, ce score tardif comptait.

Les Chargers perdent un gros pari mais conservent la tête Les Chargers ont été arrêtés aux quatrièmes pouces de leur propre ligne de 34 verges, mais Las Vegas n’a pas pu encaisser. Le choix d’Asante Samuel Jr. a sauvé la mise, pour l’instant.

Descendant jusqu’au fil à Inglewood Josh Jacobs a marqué sur le quatrième but du 1 alors que les Raiders en visite ont réduit l’avance des Chargers à 24-17 avec 4 minutes à jouer.

Brittany Mahomes aperçue en train d’arriver pour dîner avec Taylor Swift. Tout sur le groupe d’amis du chanteur Brittany Mahomes, l’épouse du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, faisait partie des célébrités lors du dîner avec Swift au Emilio’s Ballato à New York samedi. Le dîner de stars a eu lieu la veille au soir où les Chiefs – et le copain de Swift, Kelce – jouer contre les Jets de New York au stade MetLife. Cliquez ici pour lire l’histoire complète.

Christian McCaffrey marque le quatrième TD pour les Niners Christian McCaffrey a poussé dans la zone des buts à 2 mètres pour son quatrième touché de la journée alors que les 49ers menaient les embêtants Cardinals, 28-16, au début du quatrième quart-temps. Il s’est précipité pour trois scores et a capté une passe de TD alors que les 49ers cherchent à ranger les Cards, qui sont des outsiders de 16,5 points.

Encore une journée chargée en NFL, de Londres à Los Angeles Au cas où vous auriez dormi, vous auriez peut-être raté le Les Jags battent les Falcons23-7, au stade Wembley à Londres. Puis dans la fenêtre de 13 h HE : Projets de loi 48, dauphins 20

Broncos 31, Ours 28

Corbeaux 28, Bruns 3

Texans 30, Steelers 6

Vikings 21, Panthères 13

Béliers 29, Colts 23 (OT)

Bucs 26, Saints 19

Aigles 34, Commandants 31 (OT)

Titans 27, Bengals 3 Les matchs dans la fenêtre de 16 h 05/16 h 25 HE se déroulent désormais tous au troisième quart, avec les Cardinals aux Niners, les Raiders aux Chargers et les Patriots aux Cowboys. Les Lions de Détroit ont battu les Packers de Green Bay, 34-20, jeudi soir, et le match « Monday Night Football » met en vedette les Seahawks de Seattle en visite chez les Giants de New York.

Rapports d’autres célébrités se dirigeant vers le jeu avec Swift

Des oiseaux hués tournent déjà au-dessus de MetLife pour Zach Wilson Il incomberait au quart-arrière des Jets, Zach Wilson, de démarrer rapidement ce soir alors qu’il entre au MetLife Stadium en tant que l’un des joueurs les moins populaires auprès des fans de Gang Green – des pompiers aux stars de Broadway. Le fan notable des Jets, « Fireman Ed » Anzalone, et l’icône du QB « Broadway Joe » Namath ont utilisé leurs plateformes considérables la semaine dernière pour faire exploser Wilson et appeler à son éviction. « Zach doit être libéré ou échangé », a déclaré le pompier Ed à son 36 000 abonnés sur Instagram. « C’est comme ça. Assez. Entraîneur [Robert] Saleh, [Jets GM] Joe Douglas, ça suffit. Vous avez fait ce que vous pouviez. Ça ne marche pas. » Namath, le joueur le plus célèbre de la franchise, a déclaré sur «Le spectacle de Michael Kay» que « j’en ai assez vu de Zach Wilson » et a exhorté l’équipe à l’échanger. « Envoyez-le à Kansas City pour affronter quelqu’un comme [Patrick] Mahomes et peut-être apprendre quelque chose. Je ne le garderais pas.