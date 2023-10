Taylor Swift au match des Chiefs a été le plus regardé depuis le Super Bowl – Hollywood Life

Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Taylor Swift33 ans, fait augmenter l’audience des matchs de football, en particulier chez les femmes, à chaque fois qu’elle fait son apparition dans la foule, selon un nouveau communiqué de presse de Sports NBC. La chanteuse a assisté à sa deuxième Chefs de Kansas City match de cette saison dimanche soir et j’ai regardé son copain, Travis Kelce33 ans, et ses coéquipiers ont battu le Jets de New York. Un jour après le grand événement, il a été rapporté que le match était devenu l’émission dominicale la plus regardée depuis le Super Bowl LVII en février.

Le jeu a attiré environ 27 millions de téléspectateurs, selon le communiqué de presse. Le résultat était basé sur « des données préliminaires sur les plateformes NBC, Peacock, NBC Sports Digital et NFL Digital » et a prouvé que la Total Audience Delivery (TAD) du jeu « est en hausse de 22% du match de la semaine 4 de l’année dernière », qui a attiré 22,2 millions de téléspectateurs. Quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes alors j’ai été confronté Boucaniers de Tampa Bay stratège Tom Brady lors du match de 2022.

Avant le match de dimanche, le Football du dimanche soir (FNS), intitulée « Taylor Made for Sunday Night », qui taquinait l’apparence de Taylor, a été vue environ huit millions de fois. Le communiqué de presse révèle également que l’audience pendant le match a culminé à environ 29,4 millions de téléspectateurs. Sur la base des chiffres de Nielsen Fast National (sans compter les mesures d’affichage hors domicile), l’audience parmi les adolescentes (âgées de 12 à 17 ans) a augmenté de 53 % par rapport à la moyenne saisonnière des trois premières semaines de FNS, tandis que l’audience auprès des Femmes âgées de 18 à 24 ans a augmenté de 24 % et celle des Femmes de 35 ans et plus de 34 %. Dans l’ensemble, la croissance s’est traduite par une augmentation d’environ deux millions de téléspectateurs féminins.

Une fois les résultats publiés sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont attribué à Taylor la raison pour laquelle le nombre de téléspectateurs féminins a augmenté, car la talentueuse compositrice est connue pour avoir de nombreuses fans féminines dévouées. « C’est l’effet Taylor Swift », a écrit un internaute, tandis qu’un autre a souligné que partout où Taylor va, il y a forcément un large public.

Taylor, qui a déclenché pour la première fois des rumeurs de romance avec Travis le mois dernier, s’est présentée pour la première fois à un match des Chiefs au Arrowhead Stadium de Kansas City, dans le Missouri, le 24 septembre. Son apparition n’a pas été confirmée à l’avance, mais Travis avait fait savoir publiquement qu’il l’a invitée à un match au stade, où elle a également joué lors de son récent Tournée des époques. Sa dernière apparition au match de dimanche, qui a eu lieu au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey, a été annoncée à l’avance, ce qui a donné à ses fans une idée de la façon dont elle allait la regarder.

On ne sait pas si Taylor assistera à d’autres matchs des Chiefs dans un avenir proche, mais elle devrait faire sa tournée en Amérique du Sud le 9 novembre. Elle commencera par plusieurs spectacles à Buenos Aires, en Argentine, puis jouera plusieurs spectacles au Brésil jusqu’à 26 novembre. Après une pause de deux mois, sa tournée reprendra à Tokyo, au Japon, le 7 février.