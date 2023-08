Taylor Swift assiste au mariage de Jack Antonoff : vidéos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/David Fisher/Shutterstock

Taylor Swift a été aperçue à Long Beach Island, New Jersey le 19 août en tant qu’invitée chez son ami et collaborateur de longue date, chez Jack Antonoff, mariage. Jack s’est marié Margaret Qualley lors d’une cérémonie intime, et Taylor était présent pour soutenir l’heureux couple. La femme de 33 ans a été aperçue sortant d’un grand SUV Chevy blanc alors qu’elle se dirigeait vers le mariage par une porte dérobée, suivant un agent de sécurité en costume dans une vidéo publiée par Page 6. Un aperçu de sa robe midi bleu bébé d’Erdem a pu être vu, révélant une coupe à bretelles spaghetti et des détails de volants, ainsi qu’une jupe légèrement asymétrique. Elle a gardé ses cheveux détachés et drapés sur une épaule en entrant, montrant également une paire de sandales à talons hauts.

Dans une autre deuxième vidéo publiée par le point de vente, on pouvait également voir Taylor marcher avec un verre de vin blanc à l’extérieur à côté de copains (et d’un couple) Zoé Kravitz et Channing Tatum.

Après plus de 10 ans d’amitié et de relation de travail, Taylor et Jack ont ​​formé un lien incroyablement étroit au fil des ans. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2012 et ont collaboré pour la première fois sur la chanson « Sweeter Than Fiction » en 2013. La chanson a été présentée sur le Une chance musique de film. Après sa sortie, Taylor a commencé à travailler sur son cinquième album studio, 1989et a engagé Jack comme producteur du projet.

Jack a co-écrit et produit trois chansons – « Out Of The Woods, « I Wish You Would » et « You Are In Love » – ​​sur le disque. A l’époque, il était en couple avec Léna Dunham, et Taylor a écrit « You Are In Love » à propos de leur relation. Les deux se sont séparés en 2018 et Jack a commencé à sortir avec Margaret en 2021.

En 2016, Jack était aux côtés de Taylor lorsqu’elle a remporté l’album de l’année pour 1989 aux Grammys. Il la rejoint à nouveau pour son album de 2017 Réputation, aidant avec six pistes sur le disque. Jack a également collaboré avec Taylor sur ses albums suivants Amoureux, Folklore (qui a également remporté un Grammy pour l’album de l’année), Toujours et Minuits. De plus, il a participé au processus de réenregistrement de Intrépide (Version Taylor), Rouge (Version Taylor) et Parlez maintenant (version de Taylor). Il est probable qu’il ait également participé à 1989 (version de Taylor), qui sortira plus tard cette année.

Quand Taylor a sorti Minuits en 2022, elle a écrit un post Instagram sur combien cela signifiait pour elle qu’elle et Jack travaillaient toujours ensemble après 10 ans d’amitié. « Je ne pourrais pas être plus heureuse que mon copilote dans cette aventure soit Jack Antonoff », a-t-elle déclaré. « C’est mon ami pour la vie (présomptueux je sais mais je le maintiens) et nous faisons de la musique ensemble depuis près d’une décennie CEPENDANT… c’est notre premier album que nous avons fait avec seulement nous deux comme principaux collaborateurs. ”