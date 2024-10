Taylor Swift arrive pour le match des Chiefs de Travis Kelce contre les Saints

Accueil doux Stade Arrowhead.

Taylor Swift est revenue à Kansas City lundi pour le choc de son petit ami Travis Kelce et des Chiefs aux heures de grande écoute contre les Saints, trois semaines après sa dernière apparition à domicile.

La superstar de la pop, qui a raté les deux derniers matchs des Chiefs – les deux victoires sur la route – est arrivée au stade vêtue d’une mini-robe à carreaux et de hautes bottes noires avant d’être conduite dans sa suite.

Taylor Swift arrive pour le match Chiefs-Saints le 7 octobre 2024. Getty Images

Taylor Swift salue alors qu’elle arrive pour le match Chiefs-Saints le 7 octobre 2024. PA

Taylor Swift arrivant au stade Arrowhead pour le match Chiefs-Saints le 7 octobre 2024. Getty Images

Kelce, 35 ans, vient de réaliser son meilleur match de la saison après un début d’année lent, qui a déclenché une vague de critiques de la part des médias sportifs qui se demandaient où se trouvait son attention au milieu de ses efforts hors du terrain.

L’ailier rapproché All-Pro a réussi sept réceptions pour 89 verges lors de la victoire 17-10 de dimanche dernier contre les Chargers à Los Angeles.

Kelce avait déjà réussi huit attrapés pour 69 verges au cours des trois premières semaines des Chiefs.

Taylor Swift a assisté à son dernier match des Chiefs au Arrowhead Stadium le 15 septembre 2024. Icône Sportswire via Getty Images

La superstar de la pop a soutenu son petit ami Travis Kelce lors de la victoire de la première semaine des Chiefs le 5 septembre 2024. PA

Travis Kelce (87 ans) se présentera contre les Chargers le 29 septembre 2024. USA TODAY Sports via Reuters Con

« J’ai réussi beaucoup d’attrapés dans cette ligue, mec, je ne m’inquiète pas des attrapés et des verges, et tout ça, je m’amuse le plus quand je reçois le ballon dans ma direction, je veux dire, qui n’a pas? » Kelce a déclaré lors de l’émission du 25 septembre du podcast « New Heights » qu’il co-anime avec son frère Jason Kelce.

« Cela a tout à voir avec l’exécution et s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour gagner ces matchs de football, ce sera toujours l’objectif. »

Les Chiefs ont une fiche de 4-0 mais ont perdu plusieurs meneurs de jeu dominants au cours de cette séquence.

Le neuf fois Pro Bowler a réalisé sept réceptions pour 89 verges au cours de la semaine 4. USA TODAY Sports via Reuters Con

Le mois dernier, le receveur Hollywood Brown a subi une intervention chirurgicale pour réparer une luxation de l’articulation sternoclaviculaire de son épaule et a été placé dans la réserve des blessés.

Le porteur de ballon partant Isiah Pacheco a ensuite subi une fracture du péroné lors de la victoire des Chiefs lors de la deuxième semaine contre les Bengals.

Pas plus tard que la semaine dernière, la star Rashee Rice s’est blessée au genou après être entrée en collision avec le bras du quart-arrière Patrick Mahomes.

Taylor Swift a assisté à deux matchs des Chiefs cette saison. USA TODAY Sports via Reuters Con

La superstar de la pop prend la route ce mois-ci alors que les performances de l’Eras ​​Tour reprennent en Amérique du Nord. Getty Images

Rice a réalisé 24 réceptions pour 288 verges et deux touchés au cours des trois premiers matchs de Kansas City.

Malgré la perte de meneurs de jeu clés, Kelce et les Chiefs trouvent des moyens d’accumuler les victoires tout en poursuivant leur quête d’un triplé au Super Bowl.

Taylor Swift et Travis Kelce se fréquentent depuis 2023. Annie Wermiel/NY Post

Swift, qui sort avec Kelce depuis 2023, fréquente les matchs des Chiefs pendant une pause de sa tournée à succès Eras, qui reprend en Amérique du Nord le 18 octobre à Miami.

La tournée se rendra au Canada en novembre avant de se terminer le mois suivant.

Les Saints entrent dans le match de lundi avec une fiche de 2-2 après des défaites consécutives contre les Eagles et les Falcons, respectivement.