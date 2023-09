Taylor Swift arrive aux VMA 2023 en robe noire : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Taylor Swift a fait une entrée royale aux MTV Video Music Awards 2023 dans le New Jersey ! Le hitmaker de « Fearless », 33 ans, est arrivé sur le tapis rouge vêtu d’une robe noire accrocheuse avec un décolleté plongeant asymétrique, des détails dorés et une fente jusqu’aux cuisses. Elle a terminé le look avec des colliers superposés chics et une paire de talons aiguilles noirs à lanières.

L’apparition de Taylor au grand spectacle intervient au milieu de sa tournée à succès Eras World, et 14 ans après qu’elle ait été tristement interrompue par le rappeur. Kanye Ouest pour avoir remporté le prix de la vidéo féminine de l’année aux VMA 2009 Beyoncé, Vous êtes le choix pour l’honneur. Queen Bey a remporté le prix de la vidéo de l’année plus tard dans la soirée, amenant Taylor sur scène pour récupérer son moment après l’incident.

Quoi qu’il en soit, Taylor est toujours superbe sur le tapis rouge, et le look époustouflant de cette année ne fait pas exception. Cependant, dans une interview de 2014, le phénomène pop a admis qu’elle ne s’habillait pas réellement pour ses fans, mais plutôt pour ses amis. « Quand je m’habille, c’est toujours en fonction de ce que vont penser mes amis », avait-elle déclaré à l’époque. Charme. « Elles sont ma priorité numéro un, et les opinions des filles sont plus importantes pour moi à ce stade de ma vie. »

Sans surprise, elle reste également réaliste en matière de confort et d’évitement des modes exagérées. « Je pense que même s’il faut être créatif et expérimenter, il y a certaines choses que je sais être des modes, et j’essaie donc d’éviter la plupart des plus évidentes », a-t-elle expliqué. « Je passe la cassette de ma vie en avant et je ne porte pas les choses que mes enfants ou petits-enfants se moqueront de moi parce que je les porte, [like] « Wow, cool, maman, cool les bottes de cowboy que tu portais constamment en 2006 ! »

Plus important encore, la beauté blonde trouve très important de se sentir naturelle et à l’aise dans n’importe quel look : sur scène, sur le tapis rouge ou en sortant avec des amis. « Pour moi, c’est important d’être à l’aise dans ce que je porte », a-t-elle révélé. « Être à l’aise signifie que personne ne pourra prendre une photo rapide de moi qu’il jugera embarrassante. Je ne veux pas porter quelque chose de si court que j’ai peur qu’il y ait un dysfonctionnement dans ma garde-robe.“