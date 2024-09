Taylor Swift apprend à Travis Kelce à cuisiner et à nettoyer

Bien qu’il soit trois fois champion du Super Bowl, animateur de jeu télévisé et acteur en herbe, il y a certaines choses que Travis Kelce ne peut tout simplement pas faire, selon sa mère Donna Kelce.

Dans une nouvelle interview avec Télévision supplémentairela mère de Kelce, Donna, a révélé que son fils ne sait ni cuisiner ni faire le ménage, mais que sa petite amie Taylor Swift l’aide à apprendre à devenir adulte. « Il ne peut pas nettoyer. Il ne sait pas cuisiner », a déclaré Donna, avant d’ajouter qu’il « s’améliorait un peu » dans les deux domaines depuis sa rencontre avec Swift.

Getty



« Je pense qu’il reçoit de l’aide », a-t-elle noté, laissant entendre que la meilleure moitié de son fils pourrait lui donner quelques conseils. Swift, qui possède d’excellentes compétences culinaires, est la personne idéale pour ce poste. La pop star est connue pour ses pop tartes et biscuits faits maison, ainsi que pour ses fajitas au poulet et aux moles, et Kelce a déjà loué le savoir-faire de sa petite amie en cuisine.

Getty



Lors d’une conférence de presse des Chiefs en juin, Kelce a été interrogé sur les plats qu’il aime préparer avec Swift après avoir fait une brève apparition dans sa vidéo de défi YouTube Shorts « Quinzaine », dans laquelle la pop star prépare quelque chose sur la cuisinière alors que le serré la fin lui donne un baiser.

« Je respecte cette question mais je vais la garder pour moi parce que j’aime vraiment cuisiner avec elle, donc c’est quelque chose que je préfère garder personnel », a déclaré la star de la NFL. Cependant, il a fait savoir que « Taylor fait une excellente pop tarte et un petit pain à la cannelle.